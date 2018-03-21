金門警、消人力不足 楊鎮浯爭取下「進補」

金門地區警力長期不足，中央將於2周內盡速補足編制員額的缺額32員。（李金生攝）

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立委楊鎮浯長期關注金門警、消人力不足問題，獲得中央正面回應。（立委楊鎮浯辦公室提供）

金門地區警、消人力長期不足，在立委楊鎮浯的持續關注，並爭取落實縣籍員警返鄉服務下，中央將於2周內盡速補足編制員額的缺額32員，另料羅港消也預計於2020年4月完成人員進駐。

楊鎮浯表示，針對金門地區警力嚴重不足問題，他曾多次建議未來在警察特考分發時，讓部分比例的金門縣籍子弟返鄉服務，警政署相關法規也在他的不斷爭取下，去年經內政部審查通過和發布施行，他將持續爭取更多機會，讓縣籍員警回到家鄉工作。

日前，楊鎮浯再引用多項數據包括警民比、警力刑案比、基層員警欠假率，以及金門地處兩岸旅客「中轉」位置的特殊性，說明金門警力不足問題的重要性與急迫性，要求補足地區警力實際員額跟預算員額的差額，以符合實際需要。

行政院也做出針對性的回應，核定警政署調整地區警力調度及配置，補足編制員額差額的32員，讓金門地區治安獲得更確切保障。

另外，楊鎮浯也以2003年小三通客船「同安輪」海上火警為例，說明料羅港消分隊人員進駐與相關建置的迫切性。中央允諾在2019年相關組織條例調整完成後，推動該項計畫，並預定於2020年4月完成人員進駐，以完善地區的救援能量。

(中時)

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