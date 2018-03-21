退役上校繆德生追思會 台北市擴大交通管制

2018年03月21日 19:41 中時 謝明俊

退役上校繆德生因為陳抗，攀爬立法院失足墜落不治，明（22）日舉行告別式，包括「800壯士」、「藍天行動聯盟」等退伍軍公教警消團體，將在立院週邊舉遊行 ，並在凱道靜坐，舉行燭光追思活動，台北市警局台北市警局為降低交通衝擊，調整3月21日至23日「各重要機關周邊安全維護」交通疏導、管制措施如下。

本局於107年3月19日17時起至3月23日24時止，執行各重要機關周邊安全維護勤務，已於107年3月19日發布交通管制新聞稿，但現因勤務狀況略有改變，為降低周邊交通衝擊，交通管制措施調整如下(視狀況提前、延後或擴大管制)：

(一) 時間：今(21)日即時起，至勤務結束。

1. 管制範圍：

(1) 立法院周邊：濟南路(林森南路至中山南路)往西外側1線車道。

(2) 總統府周邊：公園路(凱達格蘭大道至貴陽街)往南外側1線車道。

(二) 時間：22日14時起，至勤務結束(視現場狀況，提前或延後彈性管制範圍如下)：

1. 寶慶路(桃源街至博愛路)雙向車道。

2. 長沙街(桃源街至博愛路)雙向車道。

3. 貴陽街(桃源街至博愛路)雙向車道。

4. 博愛路(重慶南路ㄧ段126巷至衡陽路)雙向車道。

5. 重慶南路(重慶南路ㄧ段126巷至衡陽路)雙向車道。

6. 凱達格蘭大道(公園路至重慶南路)雙向車道。

7. 貴陽街(公園路至重慶南路)雙向車道。

8. 懷寧街(衡陽路至貴陽街)雙向車道。

9. 青島東路(中山南路至鎮江街)雙向車道。

10. 鎮江街(忠孝東路至濟南路)全線車道。

11. 濟南路(林森南路至中山南路)雙向車道。

12. 中山南路(濟南路至忠孝東路)往北慢車道。

13. 愛國西路(重慶南路至南昌路)往東慢車道。

台北市政府警察局特別提醒民眾：

(一) 請提前避開上揭管制路段，改道行駛，南北向車流改道環河南(北)路、中華路、林森南路、杭州南(北)路及金山南(北)路；東西向車流改道長安東(西)路、市民大道及和平東(西)路。

(二) 相關管制路況將隨時提供警廣等電臺插播報導，請駕駛人留意收聽，提前改道；另本局亦將視現場狀況，彈性調整管制範圍，請用路人依現場執勤員警指揮行駛，共同維護交通順暢與安全。

臺北市政府警察局為維護活動現場交通秩序與安全，規劃相關交通管制範圍及路段，並視現場狀況提前或延後，及彈性擴大管制範圍。

一. 行經相關管制區域內各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，詳情請查詢該處網站http://www.pto.gov.taipei/或臺北市政府交通局網站http://www.dot.gov.taipei/。

二. 建議於上述時段內，欲開車行經管制路段之民眾，儘量使用上述改道路線或改搭乘捷運，以免耽誤您寶貴時間。另臺北市政府警察局亦藉此呼籲陳抗遊行民眾應理性、和平表達訴求，勿占據道路癱瘓交通，造成臺北市民之不便。

(中時)