美女與野獸電影音樂會 艾瑪華森人未到聲先響徹國家音樂廳

《美女與野獸》電影膾炙人口，交響音樂會音樂廳版下月將作台灣首演。(牛耳提供)

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改編自1991年迪士尼經典動畫真人版電影《美女與野獸》去年上映，創下年度票房冠軍寶座，飾演貝兒的艾瑪華森更是把貝兒的聰慧、機智詮釋得淋漓盡致。不到半年電影交響音樂會就在日本首演，反應熱烈。下月這股野獸美女風也吹到台灣，雖然原聲帶主唱之一的艾瑪華森沒有參加音樂會演出，但她的甜美歌聲也將響徹音樂廳與現場交響樂團唱和。

1991年《美女與野獸》動畫版誕生，擔任電影配樂的亞倫‧麥肯一舉就拿下當屆奧斯卡「最佳電影配樂」以及「最佳歌曲」兩大獎項，去年真人版電影再度邀請亞倫麥肯操刀，邀請席林‧狄翁、喬許‧葛洛班、亞莉安娜‧格蘭德、約翰‧傳奇跨刀獻唱，將廣受全球樂迷喜愛的「美女與野獸(Beauty and The Beast)」、「做我們的客人(Be Our Guest)」、「貝兒(Belle)」等經典不朽歌曲以嶄新面貌與觀眾再次相見。

真人版電影導演比爾、康登表示，「這個故事很特別，尤其是音樂的部分，那是二十多年前寫的歌曲，那些歌曲很有魔力，我想那就是它吸引人的地方。」。

以《小美人魚》、《阿拉丁》等迪士尼動畫配樂晉身好萊塢傳奇作曲大師的亞倫‧麥肯將近70歲，曾經拿下榮獲8座奧斯卡獎、11座葛萊美獎以及7座金球獎，他也是目前電影配樂產業中獲得奧斯卡獎的數量最多的作曲家之一。其中《小美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》和《鐘樓怪人》在後來的十幾年內又被分別改編為百老匯音樂劇版，也是由孟肯作曲，依舊扣人心弦。

牛耳藝術總監牛效華表示，電影交響音樂會已經蔚為風潮，台灣也不曾缺席，他所選擇的電影交響音樂會一定都是電影或音樂本身相當強，搭配交響樂團現場演出，帶給影迷再一次重溫經典感動的力量。

《美女與野獸》電影交響音樂會將於4月6日在台中國家歌劇院，4月7日、8 日台北國家音樂廳演出，由好萊塢電影配樂指揮家麥可‧寇薩霖指揮台北市立交響樂團，國立實驗合唱團演出。

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