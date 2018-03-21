漁撈黃牌警告是否解除　1個月後出爐

2018年03月21日 20:06 中時 楊騰凱

歐盟官員來台了解我方漁政管理的改善，行程今告終，由於環團質疑我漁船非法漁撈恐是一場烏龍，歐盟完全沒過問，未成扣分項目，漁業署對歐盟黃牌是否解除警告保密到家，但透露歐方對台灣的改善舉措施相當肯定，看似有望解除，結果預計1個月後出爐。

漁業署表示，雙方會議過程中，歐盟官員充分認同台灣在漁業「法律架構」、「監測、管控及監督」、「水產品可追溯性」及「國際合作」等面向所做的努力，包括漁業署去年2月成立24小時運作的漁業監控中心，有相當先進的整合系統，可有效提升管理效率，而新漁業三法不僅健全了台灣漁業法制管理架構，也符合國際漁業管理組織規範。

另一方面，針對綠色和平指稱，去年曾於模里西斯發現至少10艘我籍漁船，疑似未經印度洋鮪類委員會(IOTC)核准就擅自作業。漁業署表示，其實我方在IOTC水域作業漁船均經授權許可，由於綠色和平未提供照片供查證，不排除有船名抄寫錯誤的可能性，對綠色和平未經詳查就公布錯誤資訊誤導視聽，影響台灣漁業聲譽，深表遺憾。

漁業署長黃鴻燕表示，歐盟官員在訪視結束時，向來都不會主動告知黃牌可否解除，歐方也要蒐集對談資料回國檢討，內部有程序要走，就算是當初要祭出黃牌警告，內部都要經過好幾個月以上的作業，同樣的道理，解除也要經過一定流程，依照過去慣例，等歐盟官員回國後，大約還需要1個月時間，才能得到進一步消息。

黃鴻燕指出，歐盟對我方的24小時監控中心非常肯定，而執法落實度方面，雖然表現也不錯，但仍有加強的空間，至於綠色和平提出我方漁船疑似在印度洋進行非法漁撈，歐盟官員對此一句話都沒提，現階段雖無法評論黃牌究竟能否解除，但若歐盟有進一步消息傳回，漁業署會斟酌情況對外說明。

(中時)