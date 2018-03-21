「大熊熊立方」打造潭子區首座複合式生鮮便捷宅

2018年03月21日 20:13 中時 盧金足

大熊建設為住戶的空氣品質設下最佳防護網，採用日本最新研發的技術抗PM2.5的紗窗，防止黃砂、花粉及PM2.5細懸浮微粒。（盧金足攝）

潭子第一座生鮮超市便捷宅「大熊熊立方」，一樓開設百坪大型生鮮超市，住戶下樓就能輕鬆採買民生用品。（盧金足攝）

潭子區因鐵路高架化及捷運雙鐵優勢，成為建商推案熱區。（盧金足攝）

「大熊熊立方」基地造型猶如「大元寶」，基地位置贏得好彩頭。（盧金足攝）

潭子地區受惠交通便利加持，成為房地產推案的新亮點。（盧金足攝）

交通開到那裡，都市發展就到那裡！台中市潭子區從台74號通車，鐵路高架化後，成為建商推案熱區，大熊建設最新力作，大手筆打造潭子區首座複合式生鮮便捷宅，一樓規畫占地400多坪的大型超市旗艦店，住家106戶，受惠交通結合生活機能，不只吸引區域客，也獲鄰近台中加工出口區科技業青睞，銷售成績紅不讓。

大熊建設董事長梁信雄表示，潭子地區房市屬於供不應求的區域，原因是可以建築推案的土地少，就業市場蓬勃，尤其潭子是光電產業重鎮，很多全球知名光電產業從潭子起家，也正因建案不多，有購屋需求的民眾往外置產，所以潭子地區的房價支撐度都比其他地區強，剛性需求穩定。

20年的一線老牌建商大熊建設，在潭子推案早有口碑，今年全新大作「熊立方」基地位於潭子黃金地段，與知名設計師攜手打造潭子第一座「生鮮超市便捷宅」，一樓開設百坪大型生鮮超市，住戶下樓就能輕鬆採買民生用品，不必擔心家裡廚房成倉庫，把超市的新鮮食材當自家廚房。

梁信雄說，在潭子區推出「大熊熊立方」建案，格局以標準2房、投資型2房標準套房、3房及4房產品，其中3房買氣最暢旺，很多家庭需求，首購或換屋族對位在鐵路高架及捷運雙鐵的中心點，交通便利的優勢，吸引很多在地的區域客，也有父母為二代購屋。

「大熊熊立方」規畫27到40坪，總價範圍在659萬元到1249萬元之間。此外，針對民眾關切的空汙問題，大熊建設斥資為住戶的空氣品質設下最佳防護網，採用日本最新研發的技術抗PM2.5的紗窗，防止黃砂、花粉及PM2.5細懸浮微粒，保護住戶健康的生活環境。

「高檔建材，住戶可以超級比一比！」梁信雄說，廚房配備隱藏式除油煙機、落地式烘碗機及三用水龍頭等全套豪宅級廚具，除了軟硬體設備用心，值得一提的是，基地造型剛好就像一個「大元寶」，基地位置贏得好彩頭。

「住戶生活便利，也為不動產創造加值性！」梁信雄強調，上千坪的基地，興建不到400坪，其他做為公共的開放空間，住戶有如住在一座花園裡，建案增值，生活減壓，大熊建設在潭子地區推出多個建案，優質的好房子，造就即使房市歷經不景氣時，房價仍屹立不搖。

因應生活機能需求，基地1048坪，其中1樓400多坪將規畫為全台知名的大型連鎖超市旗艦店，而由建設公司自己當房東長期持有，賣場空間只出租不出售的原因，也是為住戶的生活品質掛保證，建商可以為業者及營業項目把關，確保社區的環境安全。

(中時)