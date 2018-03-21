台大師大學生免費導覽陶博館紫砂壺展

2018年03月21日 20:12 中時 陳俊雄

在台大藝研所教授施靜菲帶領下，8名台大、師大學生不僅參與了鶯歌陶博館「紫砂漫遊‧聚焦台灣」特展的佈展工作，更將自25日起提供6場次的免費導覽，帶領民眾一窺紫砂壺的奧祕。

正在鶯歌陶博館3樓特展室展出「紫砂漫遊‧聚焦台灣」特展，除了館方人員奔波策展外，還與台大藝術史研究所教授施靜菲合作，帶領選修藝研所課程的陳鈺宜、黃俊嘉、胡幼函、金芳如、吳珮羽、謝宗儒等6名台大生，與跨校選讀的魏孟瑜、朱佑霖這2名師大生，從研究紫砂壺、展品開箱、選件、佈展到導覽內容，都與館方密切合作。

就讀師大藝研所的朱佑霖表示，策展的過程要研究、準備的事項龐大複雜，但當他在開箱當下，看見真真實實的紫砂壺躍然眼前，所有的辛苦全都拋諸腦後，內心澎湃難以用言語表達，希望大家都能來聽我們說故事，用不一樣的角度來欣賞紫砂壺。

就讀台大城鄉所的胡幼函則指出，跟著教授參與策展受益良多，同學們來自不同學經歷背景，激盪出很多火花，期待與大眾分享這檔展覽不同面向的故事。台大國企系黃俊嘉同時負責網路行銷，寫下一篇篇專文，讓更多人認識紫砂，還有其他同學各司其職，一齊為展覽努力。

這8名高材生也將自25日起至6月10日止，準備自己設計的最佳觀展動線小地圖，並安排6場免費導覽服務，讓民眾邊看著導覽圖邊聽介紹，更深入認識紫砂壺。

(中時)