李善均是「歐爸」OR「大叔」？宋清晨拿這判定

2018年03月21日 19:56 時報周刊 溫博鈞

CHOCO TV最新跟播韓劇《我的大叔》由43歲李善均搭配24歲「IU」李知恩演出，兩人差了近20歲，擦出動人嶄新火花。

IU外表甜美，過去總是演出可愛又討喜的角色，這次她在《我的大叔》中擺脫過去開朗的形象，變得既憂鬱又冷漠，打扮樸素，配合著淡妝與黑眼圈，可以說是全新的角色挑戰。她笑說：「我私下也變得有點冷漠了，比起原本的個性又更加木訥了。」

《我的大叔》描述著為了生活，過著沈重負擔的男女，有著不同的煩惱與苦，遇到了彼此，互相觀察與了解的故事。而劇中「朴家三兄弟」，大哥朴尚勳（朴浩山飾）、二哥朴東勳（李善均 飾）、老么朴奇勳（宋清晨 飾），三人的互動也是一大劇情重點。

被問及現在的自己是「歐爸」還是「大叔」？李善均大笑：「我完全是一位大叔了，度過了大叔否定期後，就完全接受了大叔的稱號，現在就算叫我『歐爸』，我心情也不會好。」而什麼時候覺得自己是位大叔了呢？他笑說：「單身時叫我『歐爸』，我會思考，要做些什麼呢？變大叔後，我只思考著要吃什麼呢？」

而飾演老么的宋清晨認為「歐爸」與「大叔」的差別可以用濕紙巾來判定，「歐爸」拿濕紙巾只會擦手；但「大叔」會拿濕紙巾連臉也擦一擦，李善均聽到後馬上補充：「那我是『歐爸』，我根本不用濕紙巾的！」

(時報周刊)