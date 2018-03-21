Wanna One音源榜奪冠 黑制服帥爆屏幕

2018年03月21日 20:04 時報周刊 溫博鈞

被視為次世代韓流天團的「Wanna One」自2017年8月出道以來，屢創偶像新人紀錄，包括首張迷你專輯《1X1=1 (To Be One)》銷量破百萬、奪下各大頒獎典禮新人獎等，早已是公認的「大勢天團」。2018年Wanna One也沒有停下忙碌的腳步，正式推出最新韓語迷你二輯《0+1=1 (I PROMISE U)》，音源一公開便通殺音樂排行榜冠軍。

Wanna One以「2018 Golden Age Begins」作為主題，展開新一年的活動，在正式發行最新韓語迷你二輯《0+1=1 (I PROMISE U)》之前，他們提早公開先行曲〈I PROMISE YOU (I.P.U.)〉，透過感性的舞曲節奏展現專屬於Wanna One的魅力，也許下對粉絲的承諾。

他們也在3月19日發表了主打歌〈BOOMERANG〉，洗腦的旋律搭上執著單戀的強烈歌詞，不僅在音源公開的第一個小時就攻佔音樂排行榜的冠軍寶座，MV更掀起討論熱潮，尤其是成員們穿著黑色制服跳舞的畫面，讓不少粉絲直呼「帥到爆！」

Wanna One韓語迷你二輯《0+1=1 (I PROMISE U)》台灣獨占贈品盤雙版本，Day版全球獨家首批限定加贈「雙面寫真大型書籤1套(共12張)」、「台灣Wannable限定神秘福利兌換卷」；Night版首批限定加贈「台灣獨占收錄DVD」、「台灣Wannable限定神秘福利兌換卷」，3月21日數位上架，實體已經開始搶購，4月20日正式發行。

(時報周刊)