《獵人》拖稿原因曝光！作者自爆內幕 網友鼻酸：太黑暗！

獵人一拖再拖，讓網友調侃「請孫子把結局燒給我」 (圖／翻攝自推特)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
富樫在《JUMP》50周年慶上大吐苦水，自曝拖稿原因 (圖／翻攝自JUMP官網)

靠著作品《幽遊白書》和《獵人》而紅透半邊天的漫畫家富樫義博，由於拖稿次數頻繁、時間又長，因此被網友戲稱「拖稿王」、「富奸」，甚至不少人都會開玩笑說「拜託孫子把獵人結局燒給我」。近日他在漫畫周刊《JUMP》50周年慶中，說出了自己為何不斷拖稿的原因。

《JUMP》50周年慶上，不少當紅漫畫作者，如《海賊王》尾田榮一郎；《火影忍者》岸本齊史和《JoJo冒險野郎》的「不老妖怪」荒木呂飛彥也紛紛留下道謝字語，但唯有富樫義博寫了不同的東西。

富樫提到，「稅金有70%被抽走，等於1天工作20個小時裡面，有14小時都是做白工，身體和心靈都已經殘破不堪」，後面更補充「對於《Jump》賣了653萬本，實在沒有什麼感覺」，最後悲觀說「我是玩家不是角色，為何要為了遊戲主人公們達成成就而高興」。

網友看到後也鼻酸，說：「以後不罵你了」、「辛苦了，不知道你這麼辛苦」、「好好休息吧」，但也有人酸：「所以這次又要玩什麼新遊戲？」、「我說這次連載能維持多久？」。

不過奇怪的是，日本最高所得稅額也不過是45%，富樫卻自稱被抽走70%，也讓人無法理解富樫的數字怎麼來的。

(中時電子報)

中華大學與5所縣立高中簽訂策略… 佳冬路面墊高工程 屏縣長要求工…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。