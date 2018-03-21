《獵人》拖稿原因曝光！作者自爆內幕 網友鼻酸：太黑暗！

2018年03月21日 20:04 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

富樫在《JUMP》50周年慶上大吐苦水，自曝拖稿原因 (圖／翻攝自JUMP官網)

靠著作品《幽遊白書》和《獵人》而紅透半邊天的漫畫家富樫義博，由於拖稿次數頻繁、時間又長，因此被網友戲稱「拖稿王」、「富奸」，甚至不少人都會開玩笑說「拜託孫子把獵人結局燒給我」。近日他在漫畫周刊《JUMP》50周年慶中，說出了自己為何不斷拖稿的原因。

《JUMP》50周年慶上，不少當紅漫畫作者，如《海賊王》尾田榮一郎；《火影忍者》岸本齊史和《JoJo冒險野郎》的「不老妖怪」荒木呂飛彥也紛紛留下道謝字語，但唯有富樫義博寫了不同的東西。

富樫提到，「稅金有70%被抽走，等於1天工作20個小時裡面，有14小時都是做白工，身體和心靈都已經殘破不堪」，後面更補充「對於《Jump》賣了653萬本，實在沒有什麼感覺」，最後悲觀說「我是玩家不是角色，為何要為了遊戲主人公們達成成就而高興」。

網友看到後也鼻酸，說：「以後不罵你了」、「辛苦了，不知道你這麼辛苦」、「好好休息吧」，但也有人酸：「所以這次又要玩什麼新遊戲？」、「我說這次連載能維持多久？」。

不過奇怪的是，日本最高所得稅額也不過是45%，富樫卻自稱被抽走70%，也讓人無法理解富樫的數字怎麼來的。

(中時電子報)