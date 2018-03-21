佳冬路面墊高工程 屏縣長要求工期間需做好配套

佳冬地處低窪、每逢大雨容易淹水，近來將施作工程把路面墊高。圖為汛期前屏東縣長潘孟安視察抽水站情形。(林和生翻攝)

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為改善台17線佳冬羌園段遇雨易淹狀況，屏東縣政府爭取中央補助改善，最近交通部公路總局三工處進行道路施工加高路面，沿線住戶卻擔心日後恐造成出入不便，屏東縣長潘孟安21日特別責成工務處、水利處與公路總局研議後續解決措施及方案，務必做好相關配套措施，包括施設排水溝、斜坡道、部署移動式抽水機等，化解居民疑慮。

潘孟安表示，由於道路施工路面平均墊高50公分，去年三工處進行工程規畫時，縣府就發現路面加高可能造成住戶出入及排水問題，當時即要求三工處做好配套，近來工程施工後，縣府陸續接到民眾陳情，希望三工處盡快妥善解決。

台17線佳冬羌園段因地勢低窪，是易淹致災地區，為解決當地長年水患，縣府積極爭取改善及整治計畫。經濟部水利署水利規劃試驗所於106年1月提出羌園地區排水系統風險評估及改善建議，其中一項建議台17線羌園二號橋改建完成，後續需辦理台17線公路低窪路段路面加高，以避免地表逕流漫淹至低窪地區，及維持維生通路暢通。

公路總局三工處潮州工務段3月1日已邀集有關單位召開協調會議，原則上將以施作斜坡道方式降低對居民進出影響，近日縣府將再邀請公路總局三工處等有關單位，針對道路加高後所衍生問題研商解決方案。

(中時)

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