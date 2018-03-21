驚世婆婆的補品變「毒品」孕婦心碎：差點害死孩子

驚世婆婆的補品變「毒品」孕婦心碎：差點害死孩子(本報系資料照)

友善列印
中時電子報

一名懷孕的網友在《Dcard》發文，表示婆婆送給她「補身體」的食品，但吃下去後肚子開始痛到很詭異，上網查發現那東西會導致子宮收縮，進而流產。讓她驚呼「婆婆差點害死我小孩」！

原PO說道，交往時就知道婆婆一向不疼老公，比較疼愛其他孩子，因此原PO常常對婆婆噓寒問暖，非常尊重她。但當他們一宣布要結婚時，婆家就擅自認定是因為懷孕，說這是他們家的禮物，婆婆還酸她：「真的確定有了？不要讓我們白開心喔！」

雖然這個孩子是婆家第一個孫子，婆婆卻沒有任何照顧。原PO情況不好時，老公與公公都要她休息，只有婆婆說：「要好好工作賺錢，在家吃閒飯不好」。

最誇張的是，這位婆婆竟然還想害死腹中的孩子！突然要原PO與老公回家，送給原PO補身體的東西，結果原PO吃了一點之後，發現情況不對勁，「肚子痛到很詭異，上網查才發現那東西會導致子宮收縮。講白一點是什麼呢？流產！流產！流產懂嗎？送食物給孕婦之前不會先查一下她能不能吃嗎」！

事後原PO老公告訴她，婆婆是覺得大漢孫怎麼會是我們的，所以心理不平衡。讓原PO大怒，「難道就因為我生的是大漢孫，就這樣害死我小孩嗎？現在我真的不知道，怎麼把她當自己婆婆尊重了……」。

(中時電子報)

台鐵親子車廂超難買！媽媽上車看到這一幕暴怒
機車撞上保時捷害她傻了 網友歪樓：妹子要拿什麼賠？

佳冬路面墊高工程 屏縣長要求工… 國際級卡莉多麗號郵輪首度泊靠安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。