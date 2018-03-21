驚世婆婆的補品變「毒品」孕婦心碎：差點害死孩子

2018年03月21日 20:06 中時電子報 莊楚雯

一名懷孕的網友在《Dcard》發文，表示婆婆送給她「補身體」的食品，但吃下去後肚子開始痛到很詭異，上網查發現那東西會導致子宮收縮，進而流產。讓她驚呼「婆婆差點害死我小孩」！

原PO說道，交往時就知道婆婆一向不疼老公，比較疼愛其他孩子，因此原PO常常對婆婆噓寒問暖，非常尊重她。但當他們一宣布要結婚時，婆家就擅自認定是因為懷孕，說這是他們家的禮物，婆婆還酸她：「真的確定有了？不要讓我們白開心喔！」

雖然這個孩子是婆家第一個孫子，婆婆卻沒有任何照顧。原PO情況不好時，老公與公公都要她休息，只有婆婆說：「要好好工作賺錢，在家吃閒飯不好」。

最誇張的是，這位婆婆竟然還想害死腹中的孩子！突然要原PO與老公回家，送給原PO補身體的東西，結果原PO吃了一點之後，發現情況不對勁，「肚子痛到很詭異，上網查才發現那東西會導致子宮收縮。講白一點是什麼呢？流產！流產！流產懂嗎？送食物給孕婦之前不會先查一下她能不能吃嗎」！

事後原PO老公告訴她，婆婆是覺得大漢孫怎麼會是我們的，所以心理不平衡。讓原PO大怒，「難道就因為我生的是大漢孫，就這樣害死我小孩嗎？現在我真的不知道，怎麼把她當自己婆婆尊重了……」。

(中時電子報)