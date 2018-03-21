美亞太副助卿：美台非交易 不受區域權力更迭改變

2018年03月21日 20:59 中時 陳建瑜

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）今表示，「美台關係並非一種交易」；即使台灣換了政府、換了總統，美國對台灣的承諾不會改變。不會因為區域內的權力更迭而改變，也不會因為新的挑戰、新的威脅出現而改變。他強調，不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外。

黃之瀚今晚出席由台北美國商會舉行一年一度的謝年飯。他首先表示，過去他與蔡英文總統見面時，稱她「蔡博士」，很榮幸這次能夠稱她「蔡總統」。

黃之瀚表示，美國能夠確定台灣的民主制度及其相關發展為整個印太區域樹立典範，美國、台灣和其他志同道合的夥伴可以一起合作，加強印太區域以「規則」為基礎的秩序。

黃之瀚指出，台灣的憲政民主的確是印太地區的典範，而為了使台灣的典範發揮最大作用，「不能再讓台灣不公平被排除在國際社會之外」。阻礙台灣貢獻所長不僅對台灣不公平，對那些可能因台灣經驗而受惠的國家、個人也不公平。

對於印太地區自由開放的秩序，黃之瀚說，提倡以規則為基礎的體系不僅是美國的工作，台灣也可扮演重要角色。美方很開心看到台灣的法規環境持續改善中，台灣反對扭曲的市場補貼措施，專注於印太地區締造緊密的經貿關係。

黃之瀚強調，確定美國對台灣的支持不變，美國政策的目標是確保台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受脅迫。

黃之瀚說，美國基於法律的對台政策，首先是加強與台灣人民的關係；第二，讓台灣人民有能力捍衛其得來不易的民主制度，但最關鍵的一個是：即使換了政府、換了總統，美國對台灣的承諾也不會改變；不會因為區域內的權力更迭而改變；也不會因為新的挑戰、新的威脅出現而改變。

黃之瀚表示，美台關係並非一種交易，美台關係深植於雙邊共同的長久價值，而且生生不息。

(中時)