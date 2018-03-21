國際級卡莉多麗號郵輪首度泊靠安平商港 93外客台南一日遊

2018年03月21日 21:00 中時 洪榮志

英國「卡莉多麗號（Caledonian Sky）」國際郵輪21日首度靠泊安平商港，93名外籍旅客被安排前往赤崁樓、林百貨、安平老街等景點1日遊，並品嘗知名的台南小吃。南市府強調，未來希望能藉由國際郵輪的靠泊，開啟台南郵輪旅遊的新頁，進而帶動觀光人潮。

以台灣本島與離島間等跳島方式來台旅遊的「卡莉多麗號」，搭載93名外國旅客離開澎湖馬公港後，昨天上午7點多首度抵達安平港靠泊至晚間6點。

靠泊期間，旅行社還安排外籍旅客前往赤崁樓、孔廟、林百貨、安平老街、安平樹屋等景點旅遊，並於老街品嘗知名的台南小吃美食。

市府為慶祝「卡莉多麗號」靠泊安平商港，觀光旅遊局、文化局、交通局等局處均動員支援，還邀請大光國小等校學童組成表演團體，演出文差爺、武差爺，春張爺、夏和爺、秋徐爺和冬曹爺等13種角色，及具有120多年歷史的「全臺首團-白龍庵如意增壽堂什家將」迎賓。

觀光旅遊局也邀請七股社區媽媽組成的黑琵天使，裝扮成棲息在七股的黑面琵鷺，載歌載舞歡迎這批遠道而來的外賓，並協助相關遊程規畫，以及提供服務人員駐點諮詢與英語觀光文宣服務，讓外籍旅客充分感受台南人的熱情溫暖。

此外，港務公司更致贈首訪安平港紀念牌，並與郵輪船長拍照留影，傳達文化交流意涵。

市府強調，未來更將持續與港務公司合作，提供郵輪旅客更完善的服務，積極爭取更多國際郵輪靠泊安平港，除行銷古都台南的地方特色外，更藉由郵輪旅遊產業引進不同型態的觀光人潮，創造商機，進而帶動投資台南的新契機。

市府認為，「卡莉多麗號」船身90公尺，僅57間豪華艙房，提供1對1的服務，平均每人每天最低艙房要價500英鎊，相當於台幣2萬4000元，屬國際頂級觀光郵輪。

(中時)