李鴻其先和五月天石頭當同事 再赴陸一年集郵6巨星

2018年03月21日 20:16 中時 徐桐炘

電影《幸福城市》導演何蔚庭曾以《台北星期天》拿下金馬最佳新導演獎，該片更請來金馬最佳新人李鴻其主演，和實力派演員高捷、新人謝章穎飾演「同一人」，何蔚庭表示三位演員都是分段拍攝，只能通過探班和看已拍攝片段的方式來認識對方已經詮釋的同一個人物，相當挑戰3人演技。

卡司包含法國實力派新進演員路易絲格林柏（Louise Grinberg），她曾出演坎城金棕櫚大奬電影《The Class》以及《17Girls》，和尹馨、劉瑞琪、丁寧及黃璐在片中集體飆戲，詮釋難得一見的強烈女性角色，何蔚庭還力邀五月天石頭參與本片，石頭和李鴻其飾演警察同僚，何透露石頭將首次以顛覆形象精彩演出。

其實李鴻其拍完《幸福城市》不久後就前往大陸發展，簽給當地經紀公司，去年一連獲得4部電影演出機會，包含《縫紉機樂隊》、《解憂雜貨店》、《地球最後的夜晚》等片，更一口氣集郵當前眾多一線紅星，和周冬雨、湯唯、董子健、迪麗熱巴和楊冪合作，讓他直呼非常幸運！

但他自認在大陸仍是新演員，尤其獲獎作品《醉·生夢死》無法在大陸播放，因此多數人都必須重新認識他，商業片都是以新人價格演出，文藝片的演員酬勞也都會盡量壓低，但至少現在已經能夠拿錢回家，未來不排斥演出電視劇，同時也在創作劇本，希望能兼顧幕後工作。

(中時)