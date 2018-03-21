網劇《以你為名的青春》北京舉行發布會 五月天、蕭敬騰力推

2018年03月21日 20:19 旺報 廖慧娟

《以你為名的青春》在北京舉行發布會。（愛奇藝台灣站提供）

連晨翔（右）與李墨之在新戲中有甜蜜的青春戀曲。（愛奇藝台灣站提供）

由連晨翔主演的校園青春網劇《以你為名的青春》，今天（3月21日）在北京舉行發布會，宣布即日起於愛奇藝台灣站全網獨播。

發布會上，特別播放五月天、蕭敬騰、丁噹及當紅《偶像練習生》范丞丞、蔡徐坤、陳立農等9位團員的祝賀影片，並一致推薦本劇，讓沉寂年餘的連晨翔感動：極了，笑言：「我不會忘記這一天」。

該劇由金牌製作人姚鳳群操刀、《敗犬女王》編劇汪秀賢執筆、知名導演許珮珊與賴孟傑合力打造，集結連晨翔、李墨之與陳大天、屈中恆、顏嘉樂、楊潔玫等兩岸三地優秀演員一同演出，全劇歷時90天均於台灣取景拍攝。

被視為「高中生專業戶」的連晨翔此次在劇中飾演高冷傲嬌的校園學霸兼放電機「杜亞修」，因掌握住女主角「徐永心」李墨之的小把柄，讓她成為跟班，「徐永心」也是他唯一感興趣的女生，對她極盡施展撩妹與甜寵行為，讓「杜亞修」這個角色被封為「男朋友教科書」。

對此連晨翔害羞表示，這次為了快速入戲，都自己一個人跟所有演員一起搭車，跟女主角也是因為這樣很快熟起來。

該劇主題曲也由連晨翔演唱，並與天團「五月天」攜手合作片尾曲；連晨翔專輯《自傳》中的〈終於結束的起點〉則被選為本劇背景樂。在今天的發表會上，五月天團員們大力推薦：「相信這齣好戲能夠帶給大家全新的青春劇體驗，也許會讓大家想起當年的校園生活，或是想到當初的每一個初戀對象。」

(旺報)