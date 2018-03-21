蔡總統：感謝台旅法通過及美官員到訪

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蔡英文總統今表示，感謝美國總統川普及國會支持《台灣旅行法》，也感謝美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚的到訪。日前美國在台協會（AIT）宣布內湖新館即將在6月落成，蔡總統說，這是美國在全球少數新落成的辦公室，展示了美國對台灣堅定的承諾。

蔡總統今晚出席由台北美國商會舉行一年一度的謝年飯。蔡總統致詞時首先，感謝黃之瀚的到訪，並開玩笑表示，黃之瀚畢業於哈佛法學院，因為當年她沒有被錄取，因此對這間學校「很感冒」，引起全場哄堂大笑。

蔡總統指出，美國總統川普日前簽署通過《台灣旅行法》，她很感謝川普政府和國會支持這項法案，並感謝黃之瀚和其他國務院官員到訪，近前訪問台灣的美國官員數量持續成長，討論議題範圍從電子經濟到新南向政策，這顯示台美深遠且密切的雙邊關係。

蔡總統說，AIT的內湖新館6月落成，不知道的人可以去問房仲，就她所知，這是美國在全球少數新落成的辦公室，展示美國對台灣堅定的承諾，她已經寫在行程表上了，「我保證我會去」。

蔡總統最後表示，台灣會努力加入雙邊或多邊的區域經濟協定，加強和「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」的成員國互動，維持台灣在亞太供應鏈中扮演關係角色，促使台灣可被加入討論有機會成為協定成員。

(中時)

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