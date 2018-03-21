內政部：不影響民眾權益 身分認定以戶籍資料為準

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同一姓氏不同書寫方式，像是「黃、黄」、「溫、温」寫法不同，造成民眾申辦業務上困擾。內政部今天表示，這些都是同一姓氏，也都符合「姓名條例」第2條規定所列「通用字典」文字。民眾申請案件，機關宜尊重當事人姓氏書寫方式，不因書寫方式不同駁回申請，如有身分認定疑義，以戶籍資料為準。但姓名使用異體字者，得依個人意願更正姓名為正體字。

內政部表示，在民國96年已轉知金融監督主管機關及地政單位，同一家族各成員使用書寫方式不同的同一姓氏，不影響親系判別，如經查證當事人年籍等相關資料足資確認當事人身分，且未涉及違反公共秩序及社會安全者，宜尊重當事人姓氏書寫方式的選擇，不因書寫方式不同，駁回其申請，如辦理相關案件發生身分認定疑義，以戶政機關的戶籍資料作為證明。

內政部指出，各代兄弟姊妹間或有不同書寫方式，亦有同一家族各成員使用書寫方式不同的同一姓氏，其不同書寫方式並不影響親系判定，若無違反公共秩序及社會安全，都應予尊重，不必強制更改。

內政部表示，教育部民國70年後始正式公布標準字體，在此之前已有姓名戶籍登記制度，或有國人姓名書寫方式非屬標準字體，考量當事人使用該姓名已久，為維持其社會生活安定性，宜尊重當事人的選擇，不因書寫方式不同（如「黃」或「黄」），強制要求民眾使用正體字。但姓名使用異體字者，得依其個人意願按姓名條例施行細則第5條規定，更正姓名為正體字，以兼顧法理情。

(中時)

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