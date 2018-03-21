吳子嘉：台旅法讓連美抗中浮上檯面

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美麗島電子報董事長吳子嘉直言，表面看來，北京對台旅法的解讀，是台北與華府關係會靠得更近，而蔡政府「聯美抗中」的政策，可能就此浮上檯面。尤其，在兩岸官方、半官方零互動的情況下，台海關係只會更加趨壞。

吳子嘉說，面對台旅法，得先從美中關係變化觀察。他認為，在可預見的未來，中、美衝突只會增加，因此，川普簽署台旅法，無疑是讓美國明確掌握「台灣牌」，有助快速撥動北京最敏感的神經，有助於和大陸談判時，能以很低的成本主導戰線。至於何時要打，全視美國利益，與台灣一點關係都沒有。

因此，他說，「過去我們擔心台灣會不會被美國出賣，在川普簽署台旅法後，已確定從擔心化為事實。」

但吳子嘉強調，面對台旅法，總統府、外交部除表示感謝，整體而言都相當穩重；對於未來是否可能有川、蔡會，也都嚴詞否認，顯然有刻意節制。

另方面，大陸當局對台旅法雖有發言，但暫未提出具體報復行動，與美國也持續緊鑼密鼓的因應下階段的貿易衝突，因此，某種程度來看也是相當冷靜。只是，台旅法確實會讓北京解讀為台北與華府關係更加靠近，而蔡英文「聯美抗中」的政策也形諸於色，兩岸關係恐怕只會更壞。

吳子嘉進一步說，尤其昨天行政院長賴清德在立院備詢被問到兩岸問題，一度強調「台灣是主權獨立國家」，卻省略「她的名稱叫中華民國」這句話，這不僅與民進黨的《台灣前途決議文》有差異，更與蔡英文「維持現狀」政策大相逕庭，無疑在強烈表台獨主張，「蔡政府的兩岸態度是不是出現改變？必須密切觀察。」

(中時)

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