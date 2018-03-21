他不查圍標反收賄款 卻因這4綑鈔票獲減刑

2018年03月21日 20:55 中時 陳俊雄

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署自辦訓練科呂姓正訓練師兼股長，在2015年５月負責標案金額850萬元的「機械設計職群高階彩色成型系統採購案」時發現天空科技黃姓負責人圍標，但他並未舉發反而透過白手套索賄100萬元後，在審標時判定其他競爭廠商不符資格好讓天空科技得標，新北地檢署依貪汙罪嫌將他起訴，但以呂某自動繳出3綑完好的38萬元賄款且坦承犯行為由，請法院從輕量刑。

檢方指出，由於天空科技等公司以低於底價80％的580萬元投標，王姓秘書室主任宣布保留決標並請廠商提出「廠商低投標價理由書」，並於2016年5月重新召開審標會議。呂姓股長期間不僅協助黃男修改低價理由書等文件讓天空科技得標，並在明知該公司提供的3D印表機無法列印招標規範的成品，卻仍蓋上職章填載「與契約、圖說、貨樣規定相符」等文字。

黃男成功得標後，將100萬元賄款交給李姓白手套，李姓白手套再與呂姓股長均分。事後桃竹苗分署發現3D印表機規格不符，呂姓股長才在2017年2月7日遭到解聘離職。

去年11月間薪北地檢署指揮法務部廉政署廉政官前往桃竹苗分署及呂姓技師平鎮住處等處搜索，呂姓股長見東窗事發，自動從櫃子夾層中取出4綑還以銀行捆帶包紮的38萬元的千元大鈔，向檢廉坦承這筆錢就是尚未用完的賄款。

新北地檢署表示，呂姓股長及李姓白手套坦承收受50萬元賄款，並在偵查時自動繳交所得財物，犯後態度良好，21日依貪汙罪嫌起訴，但檢方也請從輕量刑，以勵自新。

(中時)