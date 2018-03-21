美亞太副助卿：美對台承諾不因政府變更而改變

2018年03月21日 21:00 旺報 徐維遠

美國國務院亞太副助卿黃之瀚21日晚間與總統蔡英文共同出席美國商會謝年飯活動，也是美國總統川普簽署《台灣旅行法》後我國元首與美國高層官員首度同台。黃之瀚致詞時多次重申美國基於《台灣關係法》將加強與台灣人民關係、並讓台灣有能力捍衛民主。黃之瀚並稱，美國即使換了政府或總統、甚至區域內出現新的威脅或權力更迭，對台承諾都不會改變。

黃之瀚為美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿，他在出訪東南亞後於20日抵台灣。他致詞中共提到八次「印太」，多次強調美國對台承諾堅定無比，並提出美台三項確定因素。

第一是確定台灣是整個印太地區的民主典範。黃之瀚說，獨裁體制無法孕育蓬勃、多元、又永續的經濟發展，只有奠基於憲政、穩定又可預測的環境才能做到。其二是美國、台灣、和所有美國夥伴能夠合作，強化印太地區自由開放的秩序，期待台灣在規則為基礎的體系扮演更多角色，並肯定台灣新南向政策。最後是美國對台灣的支持，黃提到美國《國家安全戰略 》，美國政策的目標是確保台灣人民可以繼續選擇自己的道路，不受脅迫。

黃之瀚還強調「台美關係並非一種交易」，基於《台灣關係法》台美關係非常穩固，美國基於法律的對台政策，首先是加強與台灣人民的關係，第二是讓台灣人民有能力捍衛其得來不易的民主制度，並稱最關鍵的是即使美國換了政府或總統、或區域內的權力更迭、或因新的挑戰威脅出現，美國對台灣的承諾也不會改變。

美國在台協會處長梅健華致詞也透露今年將離任，但保證美國在台協會的新辦公大樓將在他離任前落成，並稱這棟建築將是美國對台保證的象徵。蔡總統則稱落成典禮「已經寫在行程表上了」，「我保證我會去」。

總統蔡英文致詞時稱，感謝美國政府和國會通過台灣旅行法，美國官員訪台的數量持續增加，討論的議題從電子經濟到新南向政策，這些都顯示了台美深遠且密切的雙邊關係。

(旺報)