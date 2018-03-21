麥當勞早餐 搶攻烤土司市場

台灣高達6成外食族，早餐選擇土司類產品，讓速食業者加入戰局。（麥當勞提供）

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台灣麥當勞即日起推出全新「大方烤土司」系列早餐，主打香烤義美土司和厚實肉排、爽脆高麗菜絲等，共有4種選擇，現點現做，單點39至69元。（麥當勞提供）

速食業除了要經常變化新口味，早餐商機也要積極搶攻。據調查，台灣高達6成外食族，早餐選擇吃土司，全台一天吃掉的土司，可堆疊成85座台北101，而碳烤土司、熱壓土司等產品也人氣上升，「烤土司」旋風不可小覷。麥當勞即日起推出全新「大方烤土司」系列早餐，並以厚實鷄腿排，搭配爽脆高麗菜絲的「脆鷄腿排烤土司」為招牌。

麥當勞該系列共有「脆鷄腿排烤土司」、「黃金豬排烤土司」、「火腿薯餅烤土司」及「金黃薯餅烤土司」4款口味，現點現做，搭配超值早餐（土司＋飲料）49元起，喜歡吃薯餅的消費者也可嚐鮮。不過飲料部分，因提供冰、熱奶茶、無糖冰紅茶，及漂浮系列等12種新產品販售，Q吐司系列、焦糖冰、熱奶茶等則停止販售。

而早餐以現煎法式土司為名的摩斯漢堡，元氣早餐漢堡再推新口味，至4月30日止，推出兩款限定商品：「MOS山海日珍珠堡」，由健康藜麥米包覆青生菜、海鮮天婦羅，再沾裹香醇蒲燒醬汁，口感豐富而紮實。「藜麥蓮藕牛蒡珍珠堡」，以水煮蓮藕片等蔬菜焙炒，放上蒟蒻條，再以七味粉提升風味，輕鬆品嚐初春蔬食美味。

(中時)

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