林采欣小學父親過世 低收入戶靠領獎學金過日

林采欣出席公益活動，擔任紅心字會公益大使。（紅心字會提供）

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林采欣出席公益活動，擔任紅心字會公益大使。（紅心字會提供）
林采欣出席公益活動，擔任紅心字會公益大使。（紅心字會提供）

林采欣21日出席公益活動，擔任紅心字會公益大使，她表示：「我從小就是在低收入戶的家庭中成長，也接受過很多來自社會善心人士的溫暖與幫助。」她求學期間跟妹妹也靠著領獎學金度過，小學五年級的時候，父親過世，老師還發起全班募款，幫助她們度過難關，讓她非常感激。

她說：「記得以前有一個同學家境困難，從小學開始就要半工半讀，最後連國中都沒有讀完，但不因生活在社會的底層而放棄人生，依舊努力過好每一天，現今失去聯繫，很希望可以找到這個老同學。」

記者會上，她也回想起5年前，因前公司無預警改組，女子團體解散而失去了方向，幸好在圈內前輩的幫忙下，帶著全身僅剩的2000元，到上海找尋夢想，只能靠嗑土司麵包當三餐的日子，連生日當天都買不起蛋糕，只好以辣椒醬代替蛋糕吹蠟燭的經驗；幸好後來順利進入《中國夢之聲》選秀比賽，靠著節目製作單位的便當，不愁三餐沒著落。因此也更加能夠體會正常的三餐，對於小朋友的健康來說是多麼重要的事。她將在31日台大體育館2F後台咖啡舉辦個人首場演唱會「聲優而生」。

(中時)

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