大葉大學與秀傳紀念醫院簽訂合作計畫協議書

2018年03月21日 21:41 中時 鐘武達

醫、校合作！大葉大學21日與秀傳紀念醫院簽訂合作計畫協議書，雙方期盼透過優質醫院與優質學府的結盟，培育產業未來人才，開創在地求學、在地就業與在地醫護服務升級的願景。

大葉大學校長梁卓中說，秀傳紀念醫院不斷精進醫療技術、儀器設備與服務品質，提供專業且全面的醫護服務。醫、校產學合作，除了能結合理論與實務培育優秀人才，學生在學校就能選修專業醫師的課程，同時也能借重醫院的臨床經驗，將師生的創新研發能量落實到應用層面，提供更符合大眾需求的醫護產品。

他還說，學校結合護理、視光、運動健康管理、醫療器材設計與材料學士學位學程等科系，建構完整的護理暨健康學院，為健康照護產業培育更多面向的專業人才。護理學院老師更帶領學生走出校園，到在地長照或養護機構服務，落實社會責任，因應長照需求，未來大葉跨學系組成的跨領域團隊，也將協助秀傳醫院設計長照醫療產品。

秀傳醫院院長李佩淵表示，未來雙方不論教學、研究，都將密切合作，除了技術交流、人才培育、圖書資源共享，醫院也將傳承臨床經驗給學子，並提供實習機會給大葉大學護理學院學生。

秀傳醫院設有醫工部門、眼科與眼鏡部門、資訊部門、護理部門，可與大葉大學的醫材學程、視光系、資工系、護理系、運健系相對應，歡迎這些醫護產業的生力軍，加入為在地鄉親服務的行列，也期待產學合作的研發成果，帶動醫療照護產業再升級。

(中時)