大陸打造世界最快風洞 用於高超音速飛彈研究

2018年03月21日 22:01 中時電子報 江飛宇

大陸為了研發未來的超高速載具，正在建造新代的超高速風洞，據說可達到「25馬赫」的程度，號稱將是世界最快的風洞實驗室，這可應用在太空研究或是高速武器等部分。

物理學網(phys.org)報導，風洞是模擬物體在高速行徑時，所遇到的情況，可以幫助設計師改善機體的外型以及升力結構，這是萊特兄弟在設計飛機機翼時，一併發明出來的。當年萊特兄弟的風洞是用電風扇和木箱組合而成，如今的風洞當然愈來愈先進，大陸官媒新華社報導，正在設計的這個「超音速風洞」，將有265公尺長的隧道，來把風壓加速到最快。

高超音速武器(4馬赫以上)，已成為世界先進國家所追求的技術標準，因為它可以突破現有的防禦系統，從飛彈、間諜飛機，到火砲，都在追求更高速度。

俄羅斯總統普丁在本月初的國情諮文當中談到，他的國家正在開發「無法攔截」的超音速飛彈，引發了美國與其他北約國家的憤怒。儘管專家們對俄國是否掌握高超音速武器感到懷疑，但美國國土防衛相關部門確實對此類武器的威脅越來越警覺，也呼籲美國必須在該領域加速研究。

中國大陸當然也有類似的計畫，根據日本外交官雜誌的報導，大陸的高超音速武器稱為東風17型(DF-17)，曾經在19大期間的官方節目中，展現返大氣層載具的風洞模型，並在去年進行了測試。

至於美國，開發高超音速的時間更早，在2012年測試的X-51A「乘波」( Waverider)載具曾經以飛馬座火箭試射過，維持了約3分30秒的飛行時間，達到6馬赫的速度紀錄。

(中時電子報)