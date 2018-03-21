高市圖展出國台圖珍貴東南亞史料

2018年03月21日 22:02 中時 李義

國立台灣圖書館與高雄市圖書館合辦「從高雄望見南方」特展，展出少見的珍貴史料。（高市圖提供）

國立台灣圖書館「台灣學研究中心」21日大方出一批從不輕易示人的珍貴東南亞史料，將在高雄市立圖書館的「從高雄望見南方」特展中見客，透過地圖等史料拉近讀者與歷史的距離，邀請讀者親眼見證並體會台灣與東南亞的交流史。

早在1910年代，台灣就已展開對東南亞的各項調查，1940年「南方資料館」的成立，更是說明了台灣是對南洋交流貿易的「南向基地」。

「南方資料館」大量收集的東南亞史籍資料，如今典藏於國立臺灣圖書館「台灣學研究中心」。

展品豐富，例如一幅繪於1938年至1943年間的「高雄市略圖」，不僅可以看到當時的高雄地區分布，搭配舊照片，回顧高雄的歷史影像，也可以從地圖右上方的小圖，看到高雄是二次大戰以前臺灣通往東南亞的門戶。

另幅「南洋資源經濟地圖」則是由台灣總督府外事部繪製、南洋協會臺灣支部於1941年發行。臺灣位於地圖的正上方，從高雄搭乘南洋航路到達馬尼拉之後，就可以前往南洋各地。可見高雄正是當局推動南洋政策的重要根據地之一。

3月21日開幕式，與會貴賓一起拼出南洋經貿關係的史料地圖的完整樣貌，象徵歷史上這些與南洋交流得到的有形和無形資源，點亮了高雄、照亮了台灣，同時也宣告「從高雄望見南方」資料特展，正式展開。

高雄市文化局副局長林尚瑛致詞說，透過特展可以得知高雄在歷史上與南洋的交流的「南向基地」角色，奠定現在高雄市發展的重要歷史脈絡，高雄人不可不知。

林尚瑛說，展覽的促成是一個重要的跨越，這是高雄市立圖書館與國立台灣圖書館首次攜手合作，跨越各種距離，共同為了呈現給在地讀者好的成果而努力。高雄市立圖書總館也跨越了書展、畫展的領域，首次展出歷史資料，將不同面向的知識帶給讀者。

詳細活動訊息請上高市圖官網或臉書搜尋「高雄市立圖書館-閱讀心視界」。

(中時)