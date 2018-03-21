吳鳳成為正港台灣人！意外插曲晚三周領到身分證

2018年03月21日 22:14 中時 蕭雅玲

吳鳳來台12年，終於在今天（21日）拿到中華民國身分證！電訪時他表示，幾個星期前收到移民署的通知他具有中華民國國民身分，「當時以為移民署會把身分證寄給我，等了將近三個星期，移民署來電問『怎還不來領身分證？』」才知道原來是要自己拿通知到戶政事務所辦身分證，也因為不清楚流程造成誤會，才讓身分證遲了三個多星期才領到。

為了今天到戶政事務所領身分證，他推掉所有工作邀約，一早與老婆一起到戶政事務所辦理手續，他的外國友人得知他是第一位通過「高專人才審查」的舞臺藝術工作人員，都很替他感到高興。而今天領證實移民署署長還特別送他一張寫有「家」的悠遊卡給他，象徵台灣就是他的家，對他來說別具意義，他還開玩笑說：「悠遊卡裡沒有錢，明天一定會花錢去加值，做台灣人做的事。」

他透露，整個審查過程最煎熬就是「等待」，因為他是以依親為由申請，必須要在婚後滿三年才能提出申請，申請單提出、經過審核到領證，前後共花了一年多的時間，在漫長的等待過程中，讓他覺得很煎熬，但一路上都有老婆在奔波，今天領到身分證後，變成正港台灣人，最感謝老婆外，下個目標他計畫要辦理台灣護照，用台灣護照帶家人出國玩。

他也說，自己現在是「正港台灣人」，期望未來演藝事業大家不要再把他當外國人看，他強調，自己雖然語言表達時，依然聽得出他是外國人，但拿到身分證之後，除了希望可接一些棚內節目外，也希望可以接一些代言活動，做跟台灣演藝人員做一樣的事。

(中時)