美亞太副助卿：台灣不應被排除在國際社會外

台北市美國商會21日舉辦謝年飯，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚出席發表談話。（圖／王德為攝）

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中時電子報

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚今（21）日晚間說，台灣民主制度樹立典範，不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外。

根據中央社報導，黃之瀚（Alex Wong）今天晚間出席台北市美國商會謝年飯時表示，美台關係建立在許多的確定因素之上。美國確定台灣的民主制度為地區典範；確定美台和其他志同道合的夥伴可以一同合作，加強本區域以規則為基礎的秩序；另外，也可以確定的是，美國對台灣人民、安全和民主的承諾無比堅定。

他說，台灣的憲政民主是地區典範，台灣人民明白憲政民主是最好的體制，他們努力促成民主化，付出了犧牲與妥協，因此也獲得豐碩的民主果實。他也指出，台灣的民主跟經濟並肩成長並非巧合，放眼當今世界，高度發展和創新經濟體所處的治理結構，都是奠基於憲法賦予人民的權利與民主價值。

黃之瀚強調，要讓台灣的典範發揮最大作用，「不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外」。台灣在公共衛生、人道救援、永續發展等議題能貢獻的地方很多，阻礙台灣貢獻所長不僅對台灣不公平，對那些可能因台灣經驗而受惠的國家、個人也不公平。

因此，他認為，讓台灣在國際上得到應得的尊重和對待，才會成為美國政策。他保證，美國政府和企業都會盡其所能，讓台灣的國際典範發光發熱。

黃之瀚於20日至22日訪台。外交部先前表示，這是他去年12月擔任現職以來首度訪問台灣，訪台期間將拜會政府相關部門，就台美關係未來發展，以及兩國在印太區域的各項合作交換意見。黃之瀚是川普上任後，首位政治任命的亞太副助卿，負責印太戰略。

(中時電子報)

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