京華城初春優惠 睡飽、出遊買到夠

京華城BTU ergo 25吋悠遊系列旅行箱，原價8490元，特價4790元。（京華城提供）

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京華城蕾莉歐高效美顏菁華防曬霜125ml(SPF50＋)，原價1580元，特價999元。（京華城提供）
京華城IMAGER-37易眠床AirCell系列(152x188x22cm) ，原價11萬8000元，特價6萬5600元，限量5組，贈易眠枕天絲系列BM型1對。（京華城提供）
京華城寢室物語抗菌防蟎兩用被，原價7600元，特價990元，限量20組。（京華城提供）

京華城體諒上班族需要一覺好眠，即日起至4月8日推出好眠商品下殺13折起，包括寢室物語抗菌防蟎兩用被，限量20組13折特價990元、IMAGER-37易眠床AirCell系列，限量5組55折特價65600元，再贈易眠枕天絲系列BM型1對等優惠，另外5日前逢周一至周四持Living Card扣6點，加當日消費累滿5000元，即贈限量Noritake美景之都馬克杯。

另外4月8日前同步祭出春遊好物下殺37折起，La mode PePe兒童太陽眼鏡全系列37折特價2副1100元、BTU ergo 25吋悠遊系列旅行箱56折特價4790元等，刷京華卡或持Living Card單筆滿千抽苗栗泰安觀止溫泉會館雙人套房住宿券等禮券，而23日至25日、30日至4月1日期間，京華城再推單筆滿2500元送200元商品券、刷京華卡單筆滿2000送200。

(中時)

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