水泥案並非第一次！17歲少女遭性侵400次後封屍水泥 《金田一》也翻拍

2018年03月22日 00:02 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

當年震撼日本社會的「綾瀨水泥殺人事件」，被害人順子遭受到了常人無法想像的虐待，過程長達41天 (圖／翻攝自日網)

新莊婦人殺害小姑後用水泥封屍案件引起全台震撼，這名惡嫂在警方偵訊時，供稱是看電影學來的，也讓人推測應該是模仿港片《千王1991》的情節。事實上水泥封屍案早已實際發生過，案件之驚悚就連包括知名偵探漫畫的《金田一少年事件簿》與眾多電影、小說都改編。

《金田一》其中一個案件「劍持警部的殺人」中，一名17歲女高中生被3名高中男生監禁凌虐，在逃跑時墜樓身亡，3名少年為了隱藏自己的罪刑，將女高中生埋屍空地後逃跑。其實這個案件就是改寫自早年震撼日本社會的「綾瀨水泥殺人事件」。

1988年11月25日，一名17歲的高三女生順子在騎腳踏車回家的途中，遭到以少年A為首的4名高中生，製造假車禍後帶回家監禁，當時少年A與C在街上尋找目標時，看見長相清秀的順子正騎著腳踏車回家，於是少年A便要求C去攻擊順子，再由自己假扮成路見不平的正義路人上前關心，就這樣把順子帶到旅館性侵。

之後少年A把順子帶到了少年C住家二樓監禁，並找來少年B、D進行輪姦、毆打凌虐，並將包括香菸、鐵條在內的各類異物塞入順子的陰道與肛門，再進行點火，以此取樂，造成順子陰道與肛門嚴重撕裂傷。儘管當時正值寒冬，但4名少年依舊把順子衣服脫光，逼迫她全裸站在陽台上，每當順子不堪凌辱昏倒，少年就把順子的頭壓入水桶內強迫順子醒來，再進行凌虐。

12月時，順子試圖逃跑，但被少年A發現，憤怒的少年A在順子腳上淋上汽油點火焚燒，讓順子哀嚎不已，無法行走，沒有行動能力的順子只能任由少年們施暴，最終在監禁41天時，一次麻將輸錢後，少年A暴打順子2小時，把順子活活打死。隨後4名少年便將順子放入鐵桶中，並灌入水泥封屍，帶到公園棄屍。直到將近3個月後，少年A犯下其他案件被逮捕，才讓整起事件曝光，引發日本社會動盪。

過程中最讓人憤怒的是，少年們幾乎不給順子吃飯，把順子打成豬頭時，幾名少年還洋洋得意，而且少年C的家長對事件知情，但害怕兒子反撲對自己不利，所以從頭到尾保持沉默，少年C的鄰居們也都聽到順子的哀號，但也沒採取任何行動，間接導致順子被凌虐致死。

冷血行徑以及殘酷的手段引起日本輿論譁然，檢察官以「...本案是我國歷史上從未發生過的重大且極其兇惡的犯罪，被告人的作案和殺人動機毫無斟酌的餘地。對被害人來說，她遭遇了常識無法考量的凌辱...」要求法官判處兇嫌極刑，但礙於《少年法》法條，法院無法重判4名少年，除了少年A判刑20年外，其他3名少年多是5年左右的有期徒刑。對此東京法院表示：「本案因為作案人均為未成年人，所以依法進行從輕判決。儘管與成人犯罪的刑罰相比，這一判決似乎過於寬宏大量，但本著拯救和教育青少年為目的，本庭認為這一判決是合適的」，如今4名少年已經全數出獄，改名換姓繼續潛伏在日本社會...。

(中時電子報)