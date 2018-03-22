跨部會推動戶外教育合作備忘錄 民團籲具體落實

教育部、文化部、交通部、內政部、林務局、環保署以及包括「優質戶外教育推聯盟」等多個民間團體21日一起召開記者會，共同簽署「推動戶外教育合作備忘錄」，並宣示「戶外教育資源平台」上線啟用。（優外盟提供）

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教育部、文化部、交通部、內政部、林務局、環保署以及包括「優質戶外教育推聯盟」等多個民間團體21日一起召開記者會，共同簽署「推動戶外教育合作備忘錄」，並宣示「戶外教育資源平台」上線啟用。（優外盟提供）

教育部、文化部、交通部、內政部、林務局、環保署以及包括「優質戶外教育推聯盟」等多個民間團體21日一起召開記者會，共同簽署「推動戶外教育合作備忘錄」，並宣示「戶外教育資源平台」上線啟用。此外，民間團體更呼籲，應具體落實，尤其應讓每一位中學生在畢業前，能完成走入田野、認識真實台灣的成年之旅。

該合作備忘錄內容包括透過跨部會合作，促進所轄機關或單位，提供中小學辦理戶外教育體驗學習之場域及活動；其次，透過多方合作，支持所轄機關或單位，與學校建夥伴關係，發展符合12年國教課程綱要的戶外教育課程〉。另外，「戶外教育資源平台」網站也正式上線啟用，例如只要以學校名稱搜尋、設定距離，就可查詢附近的戶外教育資源場域有哪些。

優外盟召集人周聖心表示，雖然跨部會合作不是容易的事，但只要大家都有共同的願景，一定可以克服瓶頸、合力打破框架。不過，簽署備忘只是跨「部」走的開始，接下來如何流通及統整各部會所轄的相關資源及場域服務，盤點及擬訂推動相關的辦法或措施，讓戶外教育常態化、普及化、優質化更加重要。

因此，民間團體仍呼籲，應建立跨部會層級的戶外教育推動機制，並定期檢視推動範疇及效益；第二，各部會責成相關權責單位，與教育部共同研擬訂定具體的合作計畫與方案；最後，由教育部會同其他部會，建立友善機制鼓勵每一位中學生在畢業前能完成走入田野，認識真實台灣的成年之旅。

(中時)

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