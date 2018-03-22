陳喬恩在台北出沒 喬傑立聚會「沒喝酒」

2018年03月22日 01:14 中時 洪秀瑛

陳喬恩（前中）、賴薇如（右起）、趙小僑。（取自臉書）

喬傑立旗下成員聚會。（取自臉書）

陳喬恩今年初因酒駕新聞事件鬧得沸沸揚揚，之後鮮少在台露面的她，21日晚被捕捉和喬傑立的老友們聚餐，據知，大夥用餐時拿陳喬恩酒駕新聞開玩笑，大家拱她「喝一點」，陳喬恩回說「不喝啦」，事後果真沒喝，大夥開心話家常，陳喬恩當晚沒開車，最後各自叫車回家。

陳喬恩年初在家中喝酒後開車外出買消夜，因紅燈右轉遭攔檢，被測出酒測值達0.67毫克，由於她坦承酒駕且沒前科，台北地檢署依公共危險罪，給予她緩起訴2年處分，條件是在1年半內，服60小時義務勞務，北檢依職權將全案送高檢署再議，高檢署駁回再議，北檢觀護人討論讓陳喬恩拍攝反毒微電影，為公益服務。

賴薇如21日晚在粉絲頁貼出喬傑立老友們的聚會，她寫道：「老朋友的聚會，有革命情感的就是不一樣，話夾子一開3個小時都聊不完。」王少偉也寫「見一次少一次的老戰友2.0」，席間還包括趙小僑、Gino等，氣氛熱絡。網友看到賴薇如貼照後，留言「好想看陳喬恩去《飢餓遊戲》喔」。

原來小刀、Gino、趙小僑、林可唯、賴薇如等前不久在香港參與中視節目《飢餓遊戲》錄影，這次成員幾乎是當年喬傑立旗下人馬，感情好的他們十分有默契。去年剛新婚的趙小僑當時說，「以前因為礙於身分很多事不能聊、但現在很多話題大家都可以聊得很開耶」這集收視還創下高收視，相當吸睛。

趙小僑、陳喬恩、小潔（改名屈尹潔）、賴薇如、饅頭、仔仔、宇婕當年組成七朵花，曾是喬傑立主打的女團之一，後來成員歷經變動，最後只剩下趙小僑、陳喬恩、小潔、賴薇如。陳喬恩重心移往大陸，賴薇如轉當通告藝人，趙小僑去年底和劉亮佐結婚，婚姻幸福美滿。

(中時)