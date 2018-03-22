獨／汪東城戀藤井莉娜 東媽虧：娶進門再說

大東和莉娜十指交纏，鏡頭前好閃。（取自藤井莉娜微博）

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中時
兩人接受日本時尚網站訪問。（取自藤井莉娜微博）
兩人有公開戀情的節奏。（取自汪東城微博）

36歲的汪東城（大東）年初在微博曬出與33歲日籍模特兒藤井莉娜（Lena）貼頭同框照，被疑公開戀情，他當時說「希望給我空間」。214西洋情人節和314白色情人節，他和莉娜接連貼出十指交扣的親密照，看來是放閃節奏。

大東近來正在大陸拍新戲《我的健身教練》，21日透露和莉娜都用日文溝通，媽媽當時看到他們2人的新聞竟懶得問，感覺就像看他和女星拍吻戲一樣見怪不怪，媽媽還虧他：「等娶進門再說。」

大東疑公開戀情後，曾接受日本一家時尚網站訪問，莉娜先在微博寫「超級拍檔#Super_______」並tag汪東城，汪東城隨後也在微博「克漏字填空」回應她，「Partner 請多關照」，十指交纏親密照看似是認愛佳偶，也像為網站造勢。莉娜在網站訪問中提到，和大東本來就是朋友，但從沒合作過，對這次能一起搭檔很開心，拍攝當天很冷，大東還脫下大衣給她，誇他是暖男，大東說和莉娜有共同朋友，這次合作讓他很驚喜。

莉娜在網站訪問中也說，現在大陸工作機會多，她因此轉往大陸市場發展，她人都在日本，但微博粉絲數已有84萬，朋友希望她每個月去一趟大陸，但其實她1年才去1次。

她提到，年輕時候都忙著工作，無法享受年輕人該有的生活，年過30之後，她很在意能有自己的時間，現在和愛犬及跟朋友聚會就是最幸福快樂時光，她很喜歡小孩，現階段也想生小孩，開玩笑說想生8個；大東被問怎麼練日文？他說都是看漫畫學的，最喜歡的漫畫作品是《銀魂》。

(中時)

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