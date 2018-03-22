301 第一槍來了　白宮明天宣布第一波對陸智慧產權懲罰關稅

白宮將宣布一系列關稅處罰中國大陸智慧財產權盜竊案。（本報系資料照）

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中時
駐美特派/

白宮將在本周四(22日)宣布一系列關稅處罰中國大陸智慧財產權盜竊案。

相關人士透露，22日公佈的措施不包括限制中國大陸在美國的投資或學生簽證。這將是美國川普政府啟動「301條款」對中國大陸進行的第一波懲處。

消息人士稱，川普總統將在未來兩周內再次根據第一階段的影響，考量採取更多行動； 消息人士透露，川普擔心這些措施可能會對美國大學造成過重打擊。

美國貿易代表萊特海澤今天早上在聯邦眾院歲計委員會作證透露，川普總統「馬上」（Very near future）就會針對中國大陸進行的「301」調查結果做出決定。萊特海澤指出，這是重新平衡美陸貿易長久以來不公平最重要的一項舉措；中國大陸竊取智慧財產權對美國貿易造成的傷害和經濟損失，至為嚴重。

萊特海澤說，川普總統可以採取關稅懲罰，他個人的意見則是把目標放在「對中國大陸施予最大壓力，讓美國消費者承受最小壓力。」

此前，有報導指出，川普政府正尋求對600億美元中國進口商品課徵關稅，並將鎖定科技和電信部門，項目高達100件以上。

美國貿易代表署（USTR）依據「1974年美國貿易法」301條款於去年8月就中國大陸竊取智慧產權啟動調查。301條款規定，報復外國不公平的貿易行為，美國得以採取單方課稅。

(中時)

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