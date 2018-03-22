獨／汪東城豪砸百萬犒賞員工日本遊 結婚拿「他」當擋箭牌

大東（左）和陳德修上月到日本旅遊，兩人背後是富士山。（東藝演藝提供）

友善列印
中時
兩人玩得很嗨。（東藝演藝提供）
有許多新鮮體驗。（東藝演藝提供）
兩人像大小孩。（東藝演藝提供）
在美景中比出逗趣動作。（東藝演藝提供）
到東京台場的「鋼彈東京基地」。（東藝演藝提供）
大東在機動戰士鋼彈前秀單手倒立特技。（東藝演藝提供）
大東3年前在機動戰士鋼彈前秀單手倒立特技。（東藝演藝提供）
在巴黎鐵塔前秀單手倒立特技。（東藝演藝提供）
到哪都秀一下倒立特技。（東藝演藝提供）
到哪都秀一下倒立特技。（東藝演藝提供）
大東與藤井莉娜。（取自微博）

汪東城（大東）今年2月年節期間帶著媽媽、乾弟、同門的陳德修及員工到日本度假，一行6、7人去了不少知名景點，他笑說媽媽每次都是幾個空的行李箱出國，為了幫親友帶伴手禮

，回程盡是滿載而歸。年收入破億的他，這趟豪華旅遊團的機票、住宿花費近百萬台幣全由他埋單，出手闊綽大方。

他帶親友們到富士山，原本大陰天不見山形，在當地等了2個多小時，幸運看到富士山的美麗姿態，特別的是一行人去了日本第一座鋼彈模型主題樂園，他3年前曾在機動戰士鋼彈模型前展露單手倒立，這次重遊舊地又再玩倒立，一度擔心跳不起來，「很怕被遊客說這是汪東城嗎，沒事怎麼在這倒立」，於所以1次就成功，自我揶揄說是寶刀未老。

他年初和日本模特兒藤井莉娜疑公開戀情，他事後說「希望給我空間」，被問起藤井莉娜，他裝聽不見問題，低調不多談，「大家都是好朋友，謝謝大家關心」。他說媽媽以前會催婚，現在不催了，大概知道緣份這件事急不得，坦言和莉娜都用日文溝通，「語言不能溝通怎麼當好朋友」，強調莉娜這次沒參加他的親友團旅遊。

他近來和陳德修聯手合作推出數位單曲〈動力向前〉，搭配運動品牌代言廣告，由陳德修作詞、作曲，他演唱。最近正在大陸拍新劇《我的健身教練》的他，接下來還得拍《鎮魂街》續集，拍完戲之後考慮讓自己先放個假，哀怨說再不放假都快變成拍戲機器了，忙工作怎麼約會？他苦嘆「不管家人或朋友，相處時間都很少，這就是當藝人辛苦的地方」。

年屆36歲是否想婚？大東拿前「飛輪海」隊友辰亦儒當擋箭牌，「論年紀，我也要在他之後，他沒結婚，我就沒壓力」，自豪此次在〈動力向前〉MV中又跑又跳，不擔心將來帶不動小孩，而且他常健身，體力完全不是問題。

大東除了拍戲，副業也經營得有聲有色，他和吳尊、辰亦儒在台北、台中投資合開髮廊WoMen Hair，生意很不錯，他透露會今年多開幾家，以成立學院的方式進行教育和培育計畫，希望將這門專業技術發揚光大；至於經營8年的潮牌都是網購方式，今年也打算在台北開實體店面，他同時是櫻桃小丸子的台灣代理商，年底也將在台北舉辦巡迴展。

他直言，做生意是門學問，每次回台灣常要開很多會議，雖然累，但做得很有成就感，當老闆最辛苦的地方？他說：「有很多身分比較辛苦，其實每個工作都辛苦，但如果是興趣就會是動力，很多工作都是從零到有，但看到成果會很滿足」，他手機裡有許多群組，拍戲之餘常必須和夥伴們開會，十分賣力。

(中時)

獨／汪東城戀藤井莉娜 東媽虧：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。