獨／汪東城豪砸百萬犒賞員工日本遊 結婚拿「他」當擋箭牌

2018年03月22日 02:32 中時 洪秀瑛

兩人玩得很嗨。（東藝演藝提供）

有許多新鮮體驗。（東藝演藝提供）

兩人像大小孩。（東藝演藝提供）

在美景中比出逗趣動作。（東藝演藝提供）

到東京台場的「鋼彈東京基地」。（東藝演藝提供）

大東在機動戰士鋼彈前秀單手倒立特技。（東藝演藝提供）

大東3年前在機動戰士鋼彈前秀單手倒立特技。（東藝演藝提供）

在巴黎鐵塔前秀單手倒立特技。（東藝演藝提供）

到哪都秀一下倒立特技。（東藝演藝提供）

到哪都秀一下倒立特技。（東藝演藝提供）

大東與藤井莉娜。（取自微博）

汪東城（大東）今年2月年節期間帶著媽媽、乾弟、同門的陳德修及員工到日本度假，一行6、7人去了不少知名景點，他笑說媽媽每次都是幾個空的行李箱出國，為了幫親友帶伴手禮

，回程盡是滿載而歸。年收入破億的他，這趟豪華旅遊團的機票、住宿花費近百萬台幣全由他埋單，出手闊綽大方。

他帶親友們到富士山，原本大陰天不見山形，在當地等了2個多小時，幸運看到富士山的美麗姿態，特別的是一行人去了日本第一座鋼彈模型主題樂園，他3年前曾在機動戰士鋼彈模型前展露單手倒立，這次重遊舊地又再玩倒立，一度擔心跳不起來，「很怕被遊客說這是汪東城嗎，沒事怎麼在這倒立」，於所以1次就成功，自我揶揄說是寶刀未老。

他年初和日本模特兒藤井莉娜疑公開戀情，他事後說「希望給我空間」，被問起藤井莉娜，他裝聽不見問題，低調不多談，「大家都是好朋友，謝謝大家關心」。他說媽媽以前會催婚，現在不催了，大概知道緣份這件事急不得，坦言和莉娜都用日文溝通，「語言不能溝通怎麼當好朋友」，強調莉娜這次沒參加他的親友團旅遊。

他近來和陳德修聯手合作推出數位單曲〈動力向前〉，搭配運動品牌代言廣告，由陳德修作詞、作曲，他演唱。最近正在大陸拍新劇《我的健身教練》的他，接下來還得拍《鎮魂街》續集，拍完戲之後考慮讓自己先放個假，哀怨說再不放假都快變成拍戲機器了，忙工作怎麼約會？他苦嘆「不管家人或朋友，相處時間都很少，這就是當藝人辛苦的地方」。

年屆36歲是否想婚？大東拿前「飛輪海」隊友辰亦儒當擋箭牌，「論年紀，我也要在他之後，他沒結婚，我就沒壓力」，自豪此次在〈動力向前〉MV中又跑又跳，不擔心將來帶不動小孩，而且他常健身，體力完全不是問題。

大東除了拍戲，副業也經營得有聲有色，他和吳尊、辰亦儒在台北、台中投資合開髮廊WoMen Hair，生意很不錯，他透露會今年多開幾家，以成立學院的方式進行教育和培育計畫，希望將這門專業技術發揚光大；至於經營8年的潮牌都是網購方式，今年也打算在台北開實體店面，他同時是櫻桃小丸子的台灣代理商，年底也將在台北舉辦巡迴展。

他直言，做生意是門學問，每次回台灣常要開很多會議，雖然累，但做得很有成就感，當老闆最辛苦的地方？他說：「有很多身分比較辛苦，其實每個工作都辛苦，但如果是興趣就會是動力，很多工作都是從零到有，但看到成果會很滿足」，他手機裡有許多群組，拍戲之餘常必須和夥伴們開會，十分賣力。

(中時)