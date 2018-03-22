冷氣團發威！淡水清晨最低溫11.6度

根據氣象局資料顯示，淡水清晨０６:１０測得低溫只有１１.６度、嘉義１１.８度、宜蘭１２.２，提醒民眾注意保暖。(本報系資料照)

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中時電子報
吳毓敏'/綜合報導

今天（２２日）強烈大陸冷氣團持續影響，中部以北及東北部低溫僅１１至１３度，南部及花東約１３至１５度，根據氣象局資料顯示，淡水清晨０６:１０測得低溫只有１１.６度、嘉義１１.８度、宜蘭１２.２，提醒民眾注意保暖。

氣象局指出，今天各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區有零星短暫雨；白天北部及東半部高溫約１８至２０度還是較涼，中南部高溫約２２至２５度，但早晚氣溫偏低，日夜溫差較大。

明天週五（２３日）強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但清晨受到輻射冷卻的影響，中部以北及東北部低溫仍只有１１至１３度，沿海空曠地區會再低一些，南部及花東約１４至１６度；白天起至週六（２４日）氣溫逐漸回升，要留意日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部有零星短暫雨。

下週日至下週三（２５日至２８日）水氣稍增加，在東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；氣溫變化不大，各地大致上白天溫暖舒適，早晚偏涼。

此外，今天臺灣各沿海空曠地區及鄰近海域仍有８至９級強陣風，海邊風浪仍大，海上作業及海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，今天高屏地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及離島地區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

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