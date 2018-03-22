黑人基因強大 「日本小威」直落二打敗正牌小威

2018年03月22日 07:18 中時電子報 盧品青

美國女將小威廉絲。(美聯社)

小威廉絲(Serena Williams)產後重返單打賽，儘管身為史上最偉大女將，但她沒有受到邁阿密網賽的種子保護，首輪被迫對戰強悍的「日本小威」大坂直美(大坂Naomi)。結果大坂直美以6-3、6-2輕鬆打敗未進入狀況的小威。

20歲的日籍女將大坂直美非同凡響，她前一站印地安泉網賽才扳倒一整票女網名將，這次對上狀態不佳的小威更是毫不留情。從發球的力道就能看出大坂直美的武勇，而小威產後失去昔日傲人的力量，底線對抽時完全陷於被動。

大坂直美出生於日本大阪市(古名大坂)，父親是海地裔黑人，母親是日本人，她的姊姊也在打網球。她幼年移居美國，擁有美日雙重國籍，她的父親兼教練希望她代表日本出賽以獲得更多機會。話雖如此，其實大坂直美不太會說日文，她溝通仍以英文為主。

大坂直美身高180公分，網球原本不是黑人強項，然而他們天生的肌肉與爆發力其實很適合現代網球。她今年澳網打到16強，敗給球后哈麗普(Simona Halep)，不過她之後在印地安泉網賽成功戰勝哈麗普，世界排名竄升到第22。

36歲的小威因為生產休兵1年多，世界排名跌至491，她還需要一段時間才能找回狀態。

(中時電子報)