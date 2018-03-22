3月22日三大報頭版要聞

2018年03月22日 07:20 中時電子報 綜合報導

@中國時報

流感疫苗採購也分藍綠？衛福部長陳時中1月時曾指出，預計今年底施打的公費流感疫苗，將全面從三價改為四價，但昨日衛福部會議卻做出「今年仍維持打三價流感疫苗」決議，由前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋藥品，免於被排除在國內疫苗競標案之外，有機會與由前國民黨副主席詹啟賢領軍的國光生技搶每年至少7億的公費疫苗市場。

國防部長嚴德發昨天在立法院明確表示，他認為「中正預校」不必改名，即使促轉會要求國防部改名，他仍會堅持；此外，多位民進黨立委要求國防部更改陸官校歌之事，嚴德發昨很有擔當地說，應該尊重傳統，不必修改。

高雄市長陳菊在美訪問時表示，她非常擔心兩岸現階段不溝通、不往來，期待兩岸能有更好的交流溝通。對於美國，她說蔡總統也知道，「我們有期待，但不能有依賴。」部分台灣人民對美扮演國際正義角色有期待，但台灣須自我強化實力。

《台旅法》效應漸浮現！北京《環球時報》發社評「射三箭」，一旦美國務院或國防部高官訪台，北京應禁他們現職任期內訪陸；對台邦交國施壓，最後讓台灣零「邦交國」；最後，逐步升級機艦繞台，做好台灣發生直接軍事摩擦準備。

@旺報

新華社21日下午公布，中共中央正式印發《深化黨和國家機構改革方案》，由於方案中提到「國家民族事務委員會」由中央統戰部統一領導，國務院僑務辦公室併入中央統戰部。在統戰部擴權，合併僑務、宗教業務及少數民族工作的趨勢下，一個「超級統戰部」浮出水面，身兼中央書記處書記的部長尤權的權力有望大增。

大陸的超級外事機構出爐，在《深化黨和國家機構改革方案》中，中共中央外事工作領導小組將升級成委員會，推動大國外交與南海與東海維權。北京消息人士指出，中共政治局委員楊潔篪極可能出任委員會常設辦公室的主任，在採用委員合議制後，預料國務委員王毅、中台辦主任劉結一及港澳事務辦主任張曉明等人，都是當然委員。

大陸兩會甫結束，兩岸與國際情勢隨之變化，蔡英文總統21日上午召集國安首長會議。針對WHA遭大陸打壓，她表示，打壓台灣國際參與的做法，不是大國應有的作為，也對於習近平修改任期回應稱，「凸顯國際社會對民主價值的重視」。

繼包裹美艦泊台內容的《國防授權法》之後，《台灣旅行法》也已於近日由美國總統川普簽署正式生效，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚也隨即在20至22日期間訪台，美國未來是否會在敏感性較低的太平島上進行美艦互訪行動成為關注焦點。學者指出，美艦停泊太平島的機率很低，但不是完全沒有可能，台灣若真同意美艦停泊太平島，恐踩大陸紅線。

@工商時報

旺季來臨之前，被動元件漲勢確立，國巨將從4月1日起調漲全系列MLCC（積層陶瓷電容）價格，據悉平均調漲幅度落在40～50％，高於2月份的10～20％，等於調漲幅度較2月提升2～2.5倍。

Google（谷歌）昨（21）日宣布推動智慧台灣計畫，以人才、經濟、生態系為主軸，預計在一年內培育超過5,000名AI人才，並結合AI與台灣硬體優勢，將台灣打造為Google AI優先的戰略基地之一。

大陸國務院總理李克強及證監單位近期紛紛表態，希望科技業留在A股上市，華爾街日報昨（21）日引述指出，阿里巴巴及京東將在首批CDR（Chinese Depository Receipt，中國存託憑證）試點公司名單，最快今年夏天在大陸二次上市。BATJ四大互聯網巨頭的回歸時程，現在看來更為清晰，其上市時程，可能比外界預期得更快。

生技收購案再添一椿！百略醫學昨（21）日公告將被摩根士丹利旗下滿得投資以每股84.74元全資收購，總交易金額約93億元，預計9月完成終止下櫃，開啟國內醫材廠被外資收購首例。法人認為，此舉對投資人和市場氛圍是好事，但對產業長期的發展很不利。

(中時電子報)