國安局長彭勝竹爆驚人之語 黃暐瀚：將成台自治史上不可磨滅一頁

2018年03月22日 08:14 中時電子報 謝雅柔

國安局長彭勝竹19日赴立法院外交及國防委員會報告「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」，民進黨立委蔡適應拿出中國大陸國安部長陳文清的照片詢問，不料彭勝竹沈默，直到幕僚提示才回「陳文清」。對此，資深媒體人黃暐瀚諷刺表示，這段驚人的詢答，簡直可以媲美14年前的「三一九槍擊案」，成為台灣自治史上不可磨滅的一頁。

民進黨立委蔡適應日前貼出大陸國安部長陳文清的照片，詢問彭勝竹照片中的人是誰？彭一下未認出來，蔡適應告訴彭答案後，再追問說陳文清會不會被換下？彭勝竹回應說「會換人」，但隨即又說剛剛講太快，「現在得到的資訊是會續任」，先前說會換人，是以為蔡適應問的是中共總檢查長。蔡適應又追問，大陸國安部對台灣負責是那個單位？彭也是一問三不知。蔡即問台下列席詢官員說，「有沒有人可以跟局長打個PASS？」台下有官員說是「第四局」，但彭聽錯，後來蔡適應乾脆直接公布答案說，「是第四局，我直接跟你講」。

對此，黃暐瀚在《ETtoday新聞雲》雲論中指出，彭勝竹身為國安局長，需要掌握情報，但竟連「陳文清」都不認得。他說2016年10月彭勝竹上任之後，同年11月陳文清也就接任大陸國安部，「我們的國安局長居然看都沒看過？」

黃暐瀚直言，對岸又是軍機繞台，又是惠台政策，軟的硬的全都使上了。而國安局長竟連對岸的國安部長是誰？對台情報靠什麼單位？都完全不知不覺。黃暐瀚說這段「驚天地、泣鬼神」的立院詢答，發生在2018年的3月19日。而這段驚人詢答簡直可以媲美14年前的「三一九槍擊案」，成為台灣自治史上，不可磨滅的一頁。

(中時電子報)