臉書個資風暴 祖克柏出面道歉：「我們犯了錯誤！」

2018年03月22日 08:27 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，因劍橋分析（Cambridge Analytica）公司遭媒體暗中蒐證、而爆出美國總統大選期間，臉書大量個資外洩的醜聞。臉書（Facebook）創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在神隱數日後，終於在今日出面並親自向大眾道歉。他指出，「未來臉書將盡快修改第三方軟體分享用戶資料的設定，我們犯了錯誤，應該要做得更好更完善。」

美國總統大選期間，將近5,000萬名臉書用戶個資，遭英國資料分析機構「劍橋分析」（Cambridge Analytica）擅自取用，藉此透過特定宣傳文宣和廣告，企圖操控選民動向，協助川普（Donald Trump）打贏選戰。此事遭媒體臥底踢爆了，讓臉書不僅面臨嚴重公關危機，也使其股價連續多日崩跌。

"We have a basic responsibility to protect people's data and if we can't do that then we don't deserve to have the opportunity to serve people," says Facebook CEO Mark Zuckerberg https://t.co/1p6h21DUxh pic.twitter.com/OrLl1MiBEP — CNN Breaking News (@cnnbrk) 2018年3月22日

風暴開始後，始終避不見面的祖克柏，選擇在今日透過網路公開表態，「我們有責任，保護您的資料，如果我們做不到，就沒資格為您（用戶）服務。」

事實上，早從2007年起，臉書上逐漸興起各種第三方程式，透過分享推廣、合乎規矩地取得用戶的個資。這個現象在2014年時被臉書官方察覺，一款由劍橋大學（Cambridge）心理學家柯甘（Aleksandr Kogan）推出的個性測驗程式，獲得30萬網友下載，透過程式分享自己與朋友的訊息，讓祖克柏開始擔心，這會讓愈來愈多的用戶資料外流，才在2014年修改規則，限縮第三方軟體的權限並保障用戶安全。

對於如何處理風暴，他指出，將對可能取得大量個資的所有程式展開調查。對於不當使用個資的開發商，臉書除了禁止外，還會主動告知受到影響的用戶。但對於祖克柏的回應，不少分析師與專家多不買帳，認為此份聲明並未點出真正問題所在，只是讓外界看到，他們很『重視』用戶的苦惱。但關鍵的資安問題，卻依然沒有釜底抽薪的解決方案。」

(中時電子報)