送繆上校最後一程 馬英九、吳斯懷等將星雲集公祭

送繆上校最後一程 馬英九、吳斯懷等將星雲集公祭（影／中天新聞）
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中時
繆德生告別式現場，軍禮隆重莊嚴。(朱真楷攝)
前總統馬英九出席繆德生上校公祭。(朱真楷攝)
現任國防部長嚴德發(左)與前國防部長高華柱(右)到場參加公祭。(朱真楷攝)
國防部長嚴德發率領各軍種多名將領到繆德生公祭致意。(朱真楷攝)
繆德生上校公祭會場前，放著一幅他生前沒能掛上立法院的旗幟標語，「沒有國軍，就沒有國家」。(朱真楷攝)

退役上校繆德生為在立法院屋頂懸掛「沒有國軍就沒有國家」旗幟，不幸墜樓身亡。今天上午，家屬在台北第一殯儀館景行廳為繆德生舉辦告別式；而當初繆德生上校生前無法掛上立法院的那幅標語，今天，就豎立在公祭現場前，令不少人為之鼻酸。許多參與公祭的昔日老兵、同袍，眼眶泛紅，一邊整理儀容，一邊拭淚地離開會場。

公祭現場，前總統馬英九、前行政院長郝柏村、前國防部長高華柱、前陸軍中將副司令吳斯懷、國民黨主席吳敦義已陸續到場致意；而國防部長嚴德發，剛剛更率領各軍種多名將領到場，現場粗估至少數十顆將級星星，送繆德生最後一程。

繆德生的兒子剛剛在家祭中感性表示，他的父親繆德生，或許不是最好的父親，但是絕對是最好的軍人；從小到大，他總是將自己奉獻給國家，最後他用這種方式表達對國家的愛，他們非常不捨，「但我們支持他這樣做」。

(中時)

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