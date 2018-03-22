菜市場名攤變懷石餐廳 鵝房宮再寫餐飲傳奇

2018年03月22日 09:14 中時 馮惠宜

一點利黃昏市場名攤「鵝房宮」挑戰公益路美食商圈開設「鵝房宮日本料理」將提供無菜單料理。（馮惠宜攝）

從菜市場躍升富麗堂皇的日式餐廳，TORO桑張志民希望再創餐飲傳奇。（馮惠宜攝）

「鵝房宮」24日盛大開幕，昔日老饕顏清標（左三）挺TORO桑（右二），搶先來試吃兼加油打氣。（馮惠宜攝）

台中一點利黃昏市場名攤「鵝房宮」，從賣鵝肉、烤魚等熟食發跡，8年前引進日本立食，在市場站著吃生魚片新奇的體驗還成為國外觀光客必嘗美食，如今，老闆張志民帶著廚師團隊在台中公益路美食商圈打造日本幕府建築「鵝房宮」，不只是自我挑戰，更是讓24年來舊雨新知有升級版的服務。

鵝房宮可以說是台中市黃昏市場傳奇，老闆TORO桑張志民從小廚師熬到大餐廳副主廚機緣巧合和拜把兄弟轉戰黃昏市場，一開始賣鵝肉、烤魚生意不錯，因應雙薪家庭外食需求，加上TORO桑料理魂作祟，開始從2攤變8攤，在市場做起立食，提供現點現作的日本料理，未料在市場裏、時而閃避菜車的用餐環境加上高CP值的料理，讓鵝房宮成為人氣名攤，14個席位經常每日要翻10到15轉，廚師團隊超過20人。

TORO桑為挑戰自己，也為店裏20多名廚師有創夢的機會，兩年前即開始在台中一餐飲一級戰區公益路佈局，斥資5千萬打造一個日本幕府式建築的「鵝房宮」即將在24日開幕，開幕當天本土天團911將全員到齊助陣；而佔地200坪的這家新店未來將提供量身訂製的無菜單料理，TORO桑也希望可以讓自己的職人魂有完美的演繹舞台。

(中時)