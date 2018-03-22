赴陸就讀成風潮 家長焦慮：兒子畢業去念技職好嗎？

圖為大陸教員在實習工廠內向學員傳授汽車維修技術。（新華社）

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中時電子報
/綜合報導

大陸宣布惠台31措施後，赴陸就學工作引起熱議，其中，到對岸念書的討論更在家長圈中擴散，不僅頂標、均標學生搶進大陸大學，連高職畢業生的未來，也在思索赴陸的可能性。一位家長在網路PO文表示，台灣前途堪慮，如果孩子到大陸就讀，是否比待在台灣好？對此PO文，網友贊同反對意見紛歧。

該家長在moble01發文表示，再過一年，念某高職汽修科二年級的兒子就要畢業，但想到台灣的環境對下一代年輕人越來越苛刻，對孩子的未來感到非常憂心。由於有親人願意資助到對岸就讀的費用，因此想問問網友意見，因為不管是選校還是未來發展性，自己根本沒有概念。

Po文一出，熟悉對岸的網友紛紛給建議。有人提到，「如果你的孩子在花花的世界不會走岔路, 有強韌的潛力，那去見識見識人海中怎麼各憑本事拼出頭，這不是壞事。」、「想成為世界一流就去大陸」、「怕競爭又對新技術沒興趣，那就待在台灣，想成為世界一流，就去大陸。」

一位似乎深諳大陸技職現況的網友指出，山東有一個汽修科技職學校, 教材全都是最新的BMW、賓士等跑車，這些學生還沒畢業，就有一堆大型汽修廠來面試,依他了解，每個技師的起薪至少45k，每年調薪並且發獎金，實領大多破百萬台幣。持相同看法的人也說，「世界各國的車廠都以大陸為主要市場，最新款的車都是以大陸為優先推出，在大陸修車待遇絕對比在台灣好太多，13億的車子給你修，還怕沒生意做嗎?」

不過，不贊成的網友也大有人在。「大陸除著名的高等學府，沒有好到可以將16到18歲左右的孩子放養過來的氛圍，反倒擔心外放的生活圈子氛圍會不會帶壞品格，那就得不償失了。」、「大陸只有考不上大學的孩子才會去讀技校，基本上技校的學歷在大陸是低人一等的，如果讀技校就只能去車間了。」、「大陸學校很好有潛力是指一流大學！沒聽說有人去大陸念技職，真心學汽修，不如念好日文/德文,去日本/德國找技職……」。

(中時電子報)

文章來源：moble01

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