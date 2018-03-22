學者謝瑞明：這兩人將成藍綠「兩岸新座標」

新北市長朱立倫(左)與高雄市長陳菊(右)。(本報系資料照)

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中時電子報

2018地方大選在即，現任新北市長朱立倫與高雄市長陳菊也準備屆滿下台，兩人未來動向引人關注。對此，開南大學助理教授、前民進黨桃園市議會黨團辦公室主任謝瑞明認為，上述兩人卸任後有機會開創「自己的路」，成為台灣政界在兩岸關係領域的「新座標」。

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謝瑞明近日接受港媒中評社採訪，分析了藍綠兩大政治明星朱立倫與陳菊的未來動向。他首先談到陳菊，認為陳身為《台灣旅行法》生效後訪美的首位地方首長，談話內容頗見觀瞻，加上長期經略高雄，成為「南霸天」，在民進黨內份量夠重，前景看好。

謝瑞明觀察，陳菊是否接總統府秘書長很快就會揭曉，無論其是否攀登政治高峰，替民進黨打贏2018選戰一定是其內心之重。

另一方面，對於朱立倫選擇訪問中國大陸，謝瑞明認為，朱與陳菊一樣，規劃「走自己的路」，想取得國民黨共主之位。

謝瑞明指出，在台北市長柯文哲胃選戰考慮放棄雙城論壇之際，朱立倫先行以城市交流之名到上海，在兩岸冰凍期強取發言權，甚至國民黨主席吳敦義還早登陸，顯然「強迫取分」。

謝瑞明強調，陳菊與朱立倫顯然開始布局，準備在藍綠政治發展中成為新座標，尤其朱立倫搶藍營共主的態勢鮮明，可能是為2020總統大選鋪路。

(中時電子報)

文章來源：謝瑞明：陳菊與朱立倫將成兩岸新座標

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