台旅法通過美國對陸籌碼變大 學者：台灣該思考這問題

美國總統川普簽署《台灣旅行法》，鼓勵美台各層級訪問。圖為蔡總統去年5月接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納訪問團。（資料照片，總統府提供）

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中時電子報
/綜合報導

大陸全國兩會20日閉幕，在美國「台灣旅行法」剛生效之際，大陸國家主席習近平和國務院總理李克強相繼放重話，亮出對台紅線。習近平表示：「每寸領土都不可能分割」，李克強則強調「不允許外國勢力打台灣牌」。中研院歐美研究所兼任研究員、台灣大學政治學系兼任教授曹俊漢表示，美國是想用台旅法取代《台灣關係法》，這樣對中國大陸談判的籌碼更大了，但大陸不會為此問題和美國正面衝突，只會加大對台灣的壓力，倒楣的是台灣。

曹俊漢20日接受中評社訪問表示，台旅法完全是美國要對中共的一個籌碼，也有取代 《台灣關係法》的意味，取代了以後，美國對中共能用的籌碼更大了。往後美台之間可以有官員正式來往，蔡英文甚至可以到美國訪問，這等於是被認定為主權國家了，對大陸來講，這當然是一個很大的問題，目前大陸不會為了這個問題和美國發生衝突，但是會加大對台灣的壓力。這樣倒楣的是台灣，這種情勢之下台灣有什麼好沾沾自喜？只是兩岸間更不能和平溝通了，這是個隱憂。

曹俊漢表示，大陸現在是被逼得要對台灣採取更極端的手段，大陸本來就有鷹派和鴿派，台旅法更促成鷹派勢力抬頭，所以未來發展可能不是那麼樂觀。台灣本來就是顆棋子，夾在美國和中國大陸中間，蔡英文應該善用槓桿原理來玩這個遊戲，不是任人擺布，不能只選擇靠向美國，卻忽略就在我們旁邊的中國大陸。

(中時電子報)

文章來源：曹俊漢語中評：台旅法是美國籌碼 台灣倒楣

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