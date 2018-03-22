李小龍之子拍戲意外遭殺害 他爆內幕！

2018年03月22日 09:08 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

李小龍之子李國豪（Brandon Lee）當年因拍攝電影《龍族戰神》（The Crow）槍擊畫面時，發生意外身亡，成為「拍戲時被殺害」的男星。而31日是他逝世25周年，過去曾和他合作電影的香港導演于仁泰，近日接受專訪，意外爆出當時拍攝前兩人碰面不為人知的故事。

資深導演于仁泰近來接受香港《東方日報》訪問，透露當年李國豪在拍《龍族戰神》前，兩人曾碰面，當時的李國豪相當富有，更買下好萊塢大道中已故影星艾羅爾弗林（Errol Flynn）故居，可于仁泰看過房子後，卻告訴他「房子風水很有問題」，要李國豪找人來改，可遭他拒絕，更認為于人泰太過迷信！

沒想到隨後李國豪就因拍片出意外身亡，儘管當時也盛傳他是被「尋仇」才會出事，但于仁泰透露自己事發後問過好萊塢圈中人，當時得到的解釋是因為《龍族戰神》是獨立製作，預算有限，在處理槍械的人員也非工會人士，和好萊塢八大電影公司處理道具槍的手法不同，正常用完一支槍就要清洗，但拍《龍族戰神》時沒有，導致槍枝裡有木屑雜質塞入，最後開槍時就出了意外。

由於李國豪當時拍完後頻喊肚子痛，不少人都以為他只是一般肚疼，怎知卻是因為木屑等異物打進體內，他最後因為內出血身亡。因此于仁泰強調「絕非尋仇！」不過再加上先前他提及李國豪的房子風水極有問題，難免讓人聯想是否也有些關聯才會釀遺憾。

(中時電子報)