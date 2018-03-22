Bye bye blues揮別憂鬱好療癒 西西里唯一米其林摘星女廚宜蘭獻藝

2018年03月22日 09:12 工商 姚舜

〈義式蛋茄〉是將蛋茄去皮、切丁，加上巴西利碎拌炒後再拌上去皮番茄丁。以圓形模塑型，外圈圍上切成薄片的香煎蛋茄，最後擠上充氮氣的蓬鬆水牛起司與帕瑪森乾酪，再以炸茄皮絲與羅勒綴飾。（圖／姚舜攝）

派翠西亞作的〈墨魚汁燉飯〉，炒飯高湯內加了墨魚汁與番茄汁，米飯內並有墨魚肉丁，故風味與口感的層次很豐富。（圖／姚舜攝）

西西里風味青魽魚菲力〉是用瑪莎拉白酒炒過的紫洋蔥和醃漬酸豆，為爐烤日本青魽調味，呈現西西里的風味。（圖／姚舜攝）

〈黑橄欖酥皮金槍魚〉是在魚肉外層包覆了用黑橄欖加上新鮮麵包粉及橄欖油打成的糊，再以烤箱高湯炙烤，並以用瑪莎拉酒與糖、醋醬汁炒蔬菜搭配。（圖／姚舜攝）

派翠西亞演繹的〈紅酒燉牛頰〉作功費時，牛頰肉先醃漬一晚，再用高湯煮過，然後沾上麵皮香煎定型最後再用小火慢燉，故非常入味。（圖／姚舜攝）

甜點〈開心果巴非〉用了新鮮草莓、莓果及燈籠果等裝點，以自然果酸中和甜膩，並淋上黑巧克力醬增加風味。（圖／姚舜攝）

甜點〈開心果巴非〉用了新鮮草莓、莓果及燈籠果等裝點，以自然果酸中和甜膩，並淋上黑巧克力醬增加風味。（圖／姚舜攝）

又有休閒度假店請到外國米其林摘星餐廳主廚獻藝！為提供客人不一樣的吃食體驗，宜蘭力麗威斯汀度假酒店請到連續8年得到米其林一星肯定的義大利西西里〈bye bye blues〉餐廳主廚派翠西亞．班妮狄托（Patrizia di Benedetto）客座炫技，除將在明（3/23）與後（3/24）天舉辦2晚的米其林星光晚案，這位西西里唯一摘星女主廚並為飯店的〈知味〉Buffet餐廳設計了多款米其林星光美餚，預計將於4月6日至6月30日推出，午餐只要880元+10%，晚餐1080元+10%，力麗威斯汀希望以「超值」訴求出擊，並以美味吸引更多旅人前往該飯店度假。

除了在米其林指南中摘星，〈bye bye blues〉也是義大利權威美食評鑑〈紅蝦指南〉中的「2叉」餐廳。派翠西亞並曾在1997年被知名〈Espresso飲食指南〉選為「年度最佳甜品師」，2008年她受邀擔任義大利總理西爾維奧·貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)的御用主廚顧問。2012年她更曾擔任「義大利佳餚國際峰會」的行政主廚。不過她告訴我，這些頭銜名號對她來說都不是頂重要的事，摘星也不是她投入餐飲業的目標，而她最喜歡做事情是：作菜，用美味讓世人認識西西里。

「揮別憂傷鬱悶，喜迎歡樂和希望」，派翠西亞‧班妮狄托是在1991年與她的侍酒師丈夫創業開設〈bye bye blues〉餐廳。我問她餐廳以此為名是不是有特殊的意涵？她說，和先生共同創業時她自己還很年輕，喜歡音樂、美食、美酒，並樂於嘗試體驗一切新奇的事物。派翠西亞覺得「人生就應如此」，所以她沒用義大利文為餐廳命名，〈bye bye blues〉則傳達了她的人生態度與料理哲思。

派翠西亞烹調料理的菜餚具有幾個特徵：1.好吃，2.每道都內蘊西西里風味元素，3.呈盤乾淨簡約卻不失優雅，4.賦味技法多元，5.菜餚口感與味道富層次。另外，6款康提酒莊(Conti di Buscareto)的佐餐酒亦非常「稱職」。

西西里料理跟義大利其它地方的料理有什麼明顯差異？派翠西亞表示，因地理位置的關係，義大利南部的料理用了較多的蔬菜與橄欖油烹調菜餚，她自己更是從小吃番茄與羅勒到大，「即使天天吃也不覺得膩」。而西西里島是義大利最大的行政區，也是地中海最大的島嶼，所以派翠西亞的料理風格具有濃厚地中海料理風韻，偶爾她的菜中也會「藏著非洲的味道」。非洲？是！因為西西里其實離北非不遠。

地中海飲食近年在國際上很受到歡迎，主要的原因是地中海料理被視為是「健康料理」。派翠西亞表示，西西里有些傳統菜餚味道較重，她自己的菜則較傾向地中海料理。派翠西亞語重心長地張調：「吃得健康，才會快樂」。所以她的菜，療癒的不是心靈，還有身體。

派翠西亞做菜會用現代廚藝技法為菜餚賦味，且她的做工亦較許多義大利廚師嚴謹、細膩且精緻。如內有鮮蝦、淡菜、蛤蜊與中卷的〈海鮮冷盤〉，她特地選用宜蘭鮮紅飽滿的溫泉番茄加上巴西利碎做成番茄冰沙，為來自大溪漁港的海鮮提味。

做工繁浩的〈義式蛋茄〉真的好吃極了。派翠西亞將蛋茄去皮、切丁，加上巴西利碎拌炒後再拌上去皮番茄丁。以圓形模塑型，外圈圍上切成薄片的香煎蛋茄，最後擠上充氮氣的蓬鬆水牛起司與帕瑪森乾酪，再以炸茄皮絲與羅勒裝點，周圍的醬汁則是以水煮過羅勒加上橄欖油打成的羅勒醬汁，最後再灑上橄欖油，整道菜形色味皆很迷人，非常值得推薦。

〈墨魚燉飯〉在台灣到可嘗到，派翠西亞演繹的〈墨魚汁燉飯佐醃漬花枝〉體現了名廚細膩的做工。煮燉飯的高湯中除了墨魚汁和雞高湯外，還加了番茄汁，就是那多出來的酸甜滋味，使得燉飯風味更誘人。同時燉飯中除了煮到只有八分熟的義大利米外，並混入了炒香的墨魚丁，故口感更「立體」。

值得推介的美味菜餚還有〈青魽魚菲力搭西西里風味蔬菜〉、〈紅酒燉小牛頰佐芹塊根泥〉與〈黑橄欖酥皮金槍魚〉，而甜酸交織並融合了苦甜巧克力味的甜點〈開心果巴非佐熱巧克力〉，更是非吃不可。別忘了，派翠西亞曾是義大利「年度最佳甜點主廚」呢。

(工商)