阿婆亂捏小孩臉還嗆「怕摸不要帶出來」媽一招霸氣反擊

2018年03月22日 09:29 中時電子報 林郁庭

帶寶寶出門，最怕遇到未經家長同意就伸手亂摸的人。一名媽媽上網發文，表示帶寶寶出門散步途中，竟碰到不認認識的阿婆直接出手對孩子亂摸亂捏，她勸阻還遭嗆「怕摸不要帶出來」。這名媽媽一氣之下來個「大反擊」把阿婆嚇到，讓網友大呼「幹得好」。

這名媽媽在PTT發文，一早推寶寶出去散步順便吃早餐時，遇到一群婆婆媽媽，其中一位阿婆沒經過她的同意，就直接突然伸手摸寶寶，還不斷捏臉說寶寶好可愛。原PO心想：「本來就不喜歡人家碰寶寶的我，看到摸就已經很不爽了，何況是捏(握拳）」。這名媽媽叫阿婆不要這樣，沒想到阿婆還回嗆「怕人家摸就不要帶出來」。

聽到這句話讓原PO爆氣了！於是她決定要展開大反擊，她叫了下那位阿婆，「當她抬起頭時，我就摸了她的臉也捏了她的臉，跟她說『哎唷阿婆妳好可愛哦』」。當下阿婆非常生氣，問她「幹嘛這樣？」原PO也回她「我看你可愛啊，怕人家摸就不要出來喔」。

最後原PO強調，「沒經過爸爸媽媽的同意，不要隨便碰人家的小孩，可以嗎」。網友看了她超絕的反擊，紛紛大讚「媽媽都不高興了還講幹話，阿婆被捏活該」、「媽媽你超猛，我要學起來」、「超讚推一個！可是感覺阿婆的老臉油油的我捏不下去」、還有人問「結果阿婆被捏了怎麼反應」，對此原PO回覆，「她就7pupu的吃早餐，然後持續murmur說現在小孩都很沒禮貌」。

(中時電子報)