四價疫苗納公費落空？ 陳時中：還沒有定案

2018年03月22日 09:49 中時 倪浩倫

因世界衛生組織WHO猜錯流行病毒株，使得我國去年公費施打的三價流感疫苗，未涵蓋到流行的B型流感「山形株」。衛福部長陳時中今年初表示，為提高疫苗的保護力，今年公費疫苗將從三價改為四價，但昨日部內諮詢會決議，今年公費疫苗仍採三價疫苗。陳時中今表示，大方向是這樣，但「還沒有定案」，個人仍傾向打新疫苗。

衛福部去年採購的600萬劑公費三價流感疫苗，分別由賽諾菲、台灣東洋（澳洲CSL集團代理商）、國光生技等3家藥廠提供，同樣持有三價流感疫苗藥證的台灣葛蘭素史克GSK，則選擇走自費市場。若流感疫苗改為四價，僅有賽諾菲、國光、GSK等3家藥廠，持有四價流感疫苗的藥證。

台灣東洋現由前行政院長林全擔任董事長，由於台灣東洋並無四價流感疫苗藥證，一旦公費疫苗從三價改打四價，勢必會被排除在標案之外，也讓外界將兩者做出聯想。

面對外界質疑，衛福部長陳時中今出席立院時受訪表示，會做出仍維持三價疫苗的決定，是基於專家群的專業建議，「絕對沒有政治算計」；但他強調，由於該會議決議仍要送到衛福部、行政院，所以雖然大方向是如此，但在那之前「仍沒有定案」。

陳時中說，往後公費流感疫苗要納四價「當然有機會」，個人也傾向打四價，但自己仍會尊重專家，畢竟專家是依世界潮流、效益、安全性等方面來做出判斷，看得會比他更全面。他呼籲，無論是否符合公費施打身分，民眾都應踴躍打疫苗，提升對流感的保護力。

衛福部昨召開傳染病防治諮詢會，會議決議今年底施打的公費流感疫苗，仍和過往一樣，採三價流感疫苗，數量也仍維持600萬劑；至於四價疫苗，傳染病防治諮詢會去年底的「充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第三級計畫」會議中，即決議排在2022年始導入。

(中時)