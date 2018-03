披頭四傳奇鼓手 林哥史達獲威廉王子封爵

2018年03月22日 09:50 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視網(CBS)報導,原披頭四樂團(Beatles)的傳奇鼓手林哥史達(Ringo Starr),成為繼1997年保羅麥卡尼(Paul McCartney)後,另一名披頭四成員獲得封爵。

林哥史達偕同妻子芭芭拉·巴赫(Barbara Bach)前日前往白金漢宮(Buckingham palace),接受劍橋公爵、威廉王子(Prince William)的冊封為騎士,取得大英帝國爵級司令勳章(Knight/Dame Commander)。

獲封爵位的林哥史達(圖左)與妻子芭芭拉·巴赫(圖右)。(圖/美聯社)

現年77歲的林哥史達,本名李察.史塔基(Richard Starkey),出生於英國利物浦,1962年8月加入披頭四,取代皮特·貝斯特成為鼓手。除了鼓手身份外,他也是多首膾炙人口的披頭四歌手演唱者,包含《朋友的一點幫助》(With a Little Help from My Friends)、《黃色潛水艇》(Yellow Submarine)等。

前往白金漢宮,由威廉王子(圖左)冊封為騎士的林哥史達(圖右)。(圖/美聯社)

1988年以披頭四成員身份,被選入搖滾名人堂(Rock and Roll Hall of Fame),而他的音樂生涯,在披頭四解散後,不僅延續至今且再起高峰。事實上,史達與樂團成員在1965年,都曾獲得女王贈與大英帝國勳章員佐勳章(MBE)。

1965年英國知名樂團披頭四,共同獲得王室贈與大英帝國勳章員佐勳章。

名氣最高的英國王室授勛制度,簡稱大英帝國勳章(Order of the British Empire),由英王喬治五世(George V)於1917年6月4日所創立,勳章分民事和軍事兩類,共設5種級別:

一、爵級大十字勳章(Knight/Dame Grand Cross,簡稱「GBE」)

二、爵級司令勳章(Knight/Dame Commander,男性稱「KBE」,女性稱「DBE」)

三、司令勳章(Commander,簡稱「CBE」)

四、官佐勳章(Officer,簡稱「OBE」)

五、員佐勳章(Member,簡稱「MBE」)

其中獲得前兩級勳章的英國與大英國協國家公民,能在英文名稱前加上「Sir/Dame」頭銜,授勛的外國公民則僅能當作一種榮譽,無法冠上頭銜。

(中時電子報)