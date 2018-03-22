披頭四傳奇鼓手 林哥史達獲威廉王子封爵

2018年03月22日 09:50 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視網（CBS）報導，原披頭四樂團（Beatles）的傳奇鼓手林哥史達（Ringo Starr），成為繼1997年保羅麥卡尼（Paul McCartney）後，另一名披頭四成員獲得封爵。

林哥史達偕同妻子芭芭拉·巴赫（Barbara Bach）前日前往白金漢宮（Buckingham palace），接受劍橋公爵、威廉王子（Prince William）的冊封為騎士，取得大英帝國爵級司令勳章（Knight/Dame Commander）。

獲封爵位的林哥史達（圖左）與妻子芭芭拉·巴赫（圖右）。（圖/美聯社）

現年77歲的林哥史達，本名李察．史塔基（Richard Starkey），出生於英國利物浦，1962年8月加入披頭四，取代皮特·貝斯特成為鼓手。除了鼓手身份外，他也是多首膾炙人口的披頭四歌手演唱者，包含《朋友的一點幫助》（With a Little Help from My Friends）、《黃色潛水艇》（Yellow Submarine）等。

前往白金漢宮，由威廉王子（圖左）冊封為騎士的林哥史達（圖右）。（圖/美聯社）

1988年以披頭四成員身份，被選入搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame），而他的音樂生涯，在披頭四解散後，不僅延續至今且再起高峰。事實上，史達與樂團成員在1965年，都曾獲得女王贈與大英帝國勳章員佐勳章（MBE）。

1965年英國知名樂團披頭四，共同獲得王室贈與大英帝國勳章員佐勳章。

名氣最高的英國王室授勛制度，簡稱大英帝國勳章（Order of the British Empire），由英王喬治五世（George V）於1917年6月4日所創立，勳章分民事和軍事兩類，共設5種級別：

一、爵級大十字勳章（Knight/Dame Grand Cross，簡稱「GBE」）

二、爵級司令勳章（Knight/Dame Commander，男性稱「KBE」，女性稱「DBE」）

三、司令勳章（Commander，簡稱「CBE」）

四、官佐勳章（Officer，簡稱「OBE」）

五、員佐勳章（Member，簡稱「MBE」）

其中獲得前兩級勳章的英國與大英國協國家公民，能在英文名稱前加上「Sir/Dame」頭銜，授勛的外國公民則僅能當作一種榮譽，無法冠上頭銜。

(中時電子報)