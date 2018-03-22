三軍校友集結 盼蔡政府看見軍人如何「捍衛中華民國」

繆德生上校生前打算將國旗與一幅寫著「沒有國軍，就陪有國家」的旗幟，豎立上立法院屋頂，最後不幸墜樓，未能達成。如今，他的同袍，將國旗就掛在告別式會場前，讓他生前要捍衛的中華民國國旗，隨風飄揚。(朱真楷攝)

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繆德生告別式現場，陸、海、空軍弟兄，紛紛集結到場送他最後一程，這群陸官專修45期的退役同袍，進入會場前，慎重地不斷整理儀容，等著步入會場，要送繆德生最後一程。(朱真楷攝)
退役陸軍中將吳斯懷說，希望繆德生上校的事件，能讓蔡政府真正的體悟到，軍人要的尊嚴是什麼。(朱真楷攝)

退役上校繆德生墜樓身亡，今(22日)家屬與部隊同袍在台北市立第一殯儀館為他舉辦喪禮；而告別式會場景行廳前的花圃，就豎立著一幅巨大的國旗，由於繆德生墜樓前一刻，就是要拿著國旗攀上立法院的屋頂將它掛上，結果未能達成，如今，巨幅國旗飄揚在喪禮前，讓不少到場的部隊同袍，拿起手機拍下這一幕。

雖然這場喪禮並無任何強制性，但現場從清晨7點不到，就開始湧現陸、海、空軍各級單位人士到場致意，包括陸海空軍官校、幼校、中央軍事學院、中正理工學院的校友會，及中華民國退役將官總會、聯勤總部聯誼會等單位，致意人數粗估至少數千人。

年改團體「八百壯士」副指揮官兼發言人、退役陸軍中將吳斯懷表示，今天最重要的目的是讓繆德生上校的喪禮能有圓滿、尊榮的結束，所有繆德生的遺願，或他這一生努力的目標，希望蔡英文總統能透過今天的喪禮看見。

吳斯懷也提到，今天告別式能出現這種程度的場面，代表著繆德生這一生所奮鬥的「捍衛中華民國、反對台獨」目標，讓人敬重，希望政府能看見。

(中時)

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